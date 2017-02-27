Додано: Суб 21 вер, 2019 12:40

Немного выходного офтопа из интернета:



Ну что, ребята? Казахстан только что дал по дых нашим молодым реформаторам.

Весь мелкий бизнес, ну как мелкий, вплоть до 14,5 млн. грн. для юр.лиц освобожден от налогов ВООБЩЕ.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин