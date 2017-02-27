Немного выходного офтопа из интернета:
Ну что, ребята? Казахстан только что дал по дых нашим молодым реформаторам.
Весь мелкий бизнес, ну как мелкий, вплоть до 14,5 млн. грн. для юр.лиц освобожден от налогов ВООБЩЕ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:40
Немного выходного офтопа из интернета:
Ну что, ребята? Казахстан только что дал по дых нашим молодым реформаторам.
Весь мелкий бизнес, ну как мелкий, вплоть до 14,5 млн. грн. для юр.лиц освобожден от налогов ВООБЩЕ.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:43
Тем временем в Казахстане...
От налогов решили освободить:
Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)
Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)
Как тебе такое @ZelenskyyUa ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:48
В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.
В Словаччині 15%,був 21%.
Може не в тій країні ми живемо?
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:49
Пише-технічний збій на форумі, а потім повідомлення чомусь з'являється .
Востаннє редагувалось sinus в Суб 21 вер, 2019 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:49
Удалил.
Востаннє редагувалось sinus в Суб 21 вер, 2019 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:51
... а форумчани, таки колись надруть полосату ж!)))
...скажу від більшості форумчан:
- а що ж ти не скупаєш долари, глупєц?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:55
Можно, пожалуйста, ссылку на ресурс?
Не смог в гугле найти эти новости.
Спасибо
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:56
А тут многие удивлялись, когда я им говорил, что вкладывать деньги за границей выгоднее, чем в нашу экономику. Даже на разнице налоговых ставок уже можно получить дополнительный заработок! И не сидеть ждать вонючих 16-17% годовых от ОВГЗ. Которые к тому же могут быстро превратиться в ноль или минус после очередных "покращень" от новой власти. Просто надо не чахнуть над баблом, как Кащей, а думать, куда его повыгоднее и надежнее пристроить. Чтобы работало и приносило прибыль.
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:56
Я взял отсюда:
Первоисточник не искал и не проверял, но верю "на слово"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:04
Спасибо!
Это пока вилами по воде, но если действительно освободят, то это будет очень интересный кейс. Президент только дал поручение:
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