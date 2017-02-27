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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2160216121622163

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 126
Не нижче 24.50
52%
66
24.25 - 24.49
10%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
12%
15
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:07

  sinus написав:
  Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане...
От налогов решили освободить:
Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)
Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)
Как тебе такое @ZelenskyyUa ?

В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.
В Словаччині 15%,був 21%.
Може не в тій країні ми живемо?


А как дела с налогом с доходов физиков? 50% как в скандинавии или поменьше?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Добавьте сюда минимум 2% за обналичку


можна і дешевше
це не сенсація, а інформація для тих, кому треба
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:11

  Любопытный написав:Спасибо!
Это пока вилами по воде, но если действительно освободят, то это будет очень интересный кейс.


Там и так малый бизнес мало налогов платил, а в 90-е таможенные пошлины были минимальные по СНГ и поэтому много чего ввозили в Казахстан от Синзянь-Уйгурского района Китая до Дубая.
А дальше все это развозилось по Средней Азии.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:13

  lrs7719 написав:А как дела с налогом с доходов физиков? 50% как в скандинавии или поменьше?

У нас НДФЛ 18%
А судя по тому, как государство их "отрабатывает" - у нас налоги 0%.
Так причем тут Скандинавия?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... хлопці, то що тут пишете - то одночасно і на сайт команді Зе пишіть/підказуйте!
- вони ж молоді/ще недовідчені....
- то пишіть не тільки сюди! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:15

  greenozon написав:можна і дешевше
це не сенсація, а інформація для тих, кому треба

Так это информация из разряда той, что и наличку сдают по 24.20-24.10, кому очень срочно надо. В Вэбмани та же история. По 23.80-24 сдают те, кому надо срочно обменять. И не забывайте, что это ЭПС, а не наличные или банковские деньги. "Электронка" всегда была дешевле фиата.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:16

  sinus написав:
  Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане...
От налогов решили освободить:
Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)
Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)
Как тебе такое @ZelenskyyUa ?


В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.
В Словаччині 15%,був 21%.
Може не в тій країні ми живемо?

В Польше ставка НДС на непереработанные продукты, для с/х производителей составляет 3%.
А тем временем у нас при неплохом урожае, падение закупочных цен на зерно привело к тому, что многие, в основном мелкие и средние, хозяйства прекратили или отложили на более позднее время продажу зерновых трейдерам. В место этого сосредоточились на продаже семечки на маслозаводы, так от обилия предложений цена и там рухнула на 1,2-1,5 тис. грн. за тонну.
Каким местом здесь курс?
Средняя операционная рентабельность по с/х в 2017 году была около 23%, в 2018 уже 17%. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом она из года в год снижается. И это обоснованно - растут затраты на ФОТ, удобрения, СЗР и т.д.
В следующем году цена аренды пая сильно возрастет.
При падении курса до 20-21 закупочные экспортноориентированные цены естественно рухнут ниже плинтуса, надеяться на внутренний рынок смогут далеко не все. И это в преддверии открытия рынка земли.
EvgCapp
 
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