Додано: Суб 21 вер, 2019 13:16

sinus написав: Вкладчик1234 написав: Тем временем в Казахстане...

От налогов решили освободить:

Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)

Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)

Как тебе такое @ZelenskyyUa ? Тем временем в Казахстане...От налогов решили освободить:Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)Как тебе такое @ZelenskyyUa ?



В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.

В Словаччині 15%,був 21%.

Може не в тій країні ми живемо? В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.В Словаччині 15%,був 21%.Може не в тій країні ми живемо?

В Польше ставка НДС на непереработанные продукты, для с/х производителей составляет 3%.А тем временем у нас при неплохом урожае, падение закупочных цен на зерно привело к тому, что многие, в основном мелкие и средние, хозяйства прекратили или отложили на более позднее время продажу зерновых трейдерам. В место этого сосредоточились на продаже семечки на маслозаводы, так от обилия предложений цена и там рухнула на 1,2-1,5 тис. грн. за тонну.Каким местом здесь курс?Средняя операционная рентабельность по с/х в 2017 году была около 23%, в 2018 уже 17%. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом она из года в год снижается. И это обоснованно - растут затраты на ФОТ, удобрения, СЗР и т.д.В следующем году цена аренды пая сильно возрастет.При падении курса до 20-21 закупочные экспортноориентированные цены естественно рухнут ниже плинтуса, надеяться на внутренний рынок смогут далеко не все. И это в преддверии открытия рынка земли.