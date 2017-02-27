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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21612162216321642165>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 127
Не нижче 24.50
52%
66
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
13%
16
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:07

  sinus написав:
  Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане...
От налогов решили освободить:
Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)
Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)
Как тебе такое @ZelenskyyUa ?

В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.
В Словаччині 15%,був 21%.
Може не в тій країні ми живемо?


А как дела с налогом с доходов физиков? 50% как в скандинавии или поменьше?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Добавьте сюда минимум 2% за обналичку


можна і дешевше
це не сенсація, а інформація для тих, кому треба
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:11

  Любопытный написав:Спасибо!
Это пока вилами по воде, но если действительно освободят, то это будет очень интересный кейс.


Там и так малый бизнес мало налогов платил, а в 90-е таможенные пошлины были минимальные по СНГ и поэтому много чего ввозили в Казахстан от Синзянь-Уйгурского района Китая до Дубая.
А дальше все это развозилось по Средней Азии.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:13

  lrs7719 написав:А как дела с налогом с доходов физиков? 50% как в скандинавии или поменьше?

У нас НДФЛ 18%
А судя по тому, как государство их "отрабатывает" - у нас налоги 0%.
Так причем тут Скандинавия?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... хлопці, то що тут пишете - то одночасно і на сайт команді Зе пишіть/підказуйте!
- вони ж молоді/ще недосвідчені....
- то пишіть не тільки сюди! :)
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 21 вер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:15

  greenozon написав:можна і дешевше
це не сенсація, а інформація для тих, кому треба

Так это информация из разряда той, что и наличку сдают по 24.20-24.10, кому очень срочно надо. В Вэбмани та же история. По 23.80-24 сдают те, кому надо срочно обменять. И не забывайте, что это ЭПС, а не наличные или банковские деньги. "Электронка" всегда была дешевле фиата.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:16

  sinus написав:
  Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане...
От налогов решили освободить:
Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)
Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)
Как тебе такое @ZelenskyyUa ?


В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.
В Словаччині 15%,був 21%.
Може не в тій країні ми живемо?

В Польше ставка НДС на непереработанные продукты, для с/х производителей составляет 3%.
А тем временем у нас при неплохом урожае, падение закупочных цен на зерно привело к тому, что многие, в основном мелкие и средние, хозяйства прекратили или отложили на более позднее время продажу зерновых трейдерам. В место этого сосредоточились на продаже семечки на маслозаводы, так от обилия предложений цена и там рухнула на 1,2-1,5 тис. грн. за тонну.
Каким местом здесь курс?
Средняя операционная рентабельность по с/х в 2017 году была около 23%, в 2018 уже 17%. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом она из года в год снижается. И это обоснованно - растут затраты на ФОТ, удобрения, СЗР и т.д.
В следующем году цена аренды пая сильно возрастет.
При падении курса до 20-21 закупочные экспортноориентированные цены естественно рухнут ниже плинтуса, надеяться на внутренний рынок смогут далеко не все. И это в преддверии открытия рынка земли.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:23

  Долярчик написав:... хлопці, то що тут пишете - то одночасно і на сайт команді Зе пишіть/підказуйте!
- вони ж молоді/ще недовідчені....
- то пишіть не тільки сюди! :)

Ага, уже бежим писать, волосы назад! Если они такие неопытные, а чаще всего вообще неучи дремучие, то какого хрена надо было идти в депутаты и вообще во власть? Сначала ума наберитесь и опыта, а потом уже лезьте страной управлять. А то это со стороны выглядит, как будто поставили нейрохирургом работать дворника с улицы и теперь надо ему всем миром советовать, как правильно скальпель держать и операцию на мозге проводить. Вы лично когда на работу устраивались, то наверняка же работодатель подробно спрашивал о профессионализме и опыте? А не принимал сразу же радостно на работу и Вы потом еще год въезжали, а как это собственно эту работу работать. Или то работа, а депутатом быть - то так, погулять вышли?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:34

  yuri_m написав:
  sinus написав:В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.
В Словаччині 15%,був 21%.
Може не в тій країні ми живемо?

А тут многие удивлялись, когда я им говорил, что вкладывать деньги за границей выгоднее, чем в нашу экономику. Даже на разнице налоговых ставок уже можно получить дополнительный заработок! И не сидеть ждать вонючих 16-17% годовых от ОВГЗ. Которые к тому же могут быстро превратиться в ноль или минус после очередных "покращень" от новой власти. Просто надо не чахнуть над баблом, как Кащей, а думать, куда его повыгоднее и надежнее пристроить. Чтобы работало и приносило прибыль.


Так уже ж считали :

  Starikan написав:
  Долярчик написав:
  Ой+ написав:Наша найкрасивіша нещодавно розміняла 24 рік, то у 96 р. 20 грн. рівно 1 г банківського золота, а зараз 1300. Хоча, якщо не в матрасі а в середньому під 20 % на рік, то за цей час також з першої гривні стало би 66 грн., що доганяє ріст золота в матрасі чи ще де.
... тобто, хто мав 200Кгрн - і тримав під середньозважених 20% - мав би на моменті 660Кгрн(з капіталізацією ще більше)

Без капитализации 200*(1+0.2*23) = 1120 кгрн
С капитализацией 200*(1.2^23) = 13249 кгрн (почти в 5 раз перекрывает девальвацию с 1.8 до 25)


Или в приведенном варианте, 1 доллар 23 года назад стоил 1,8 грн, тогда, естественно с капитализацией :

1,8*(1,2^23)=119.24/24.45=$4.87

Или 1 доллар под ваши 5% годовых

1*(1,05^23)=$3.07

Как оказывается , для выигрышной позиции достаточно было гривнедепо , даже с учетом всех девалов, и уж точно не прятать в матрас как делают тут многие, считая что они работают на "сбережение" доллара , который сам по себе имеет неслабую инфляцию стоимости !
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:36

  Alex2007 написав:Эти зеленые монокоалицианты, как студент-пофигист стащил чужую работу, поменял фамилию, пару предложений и пошел сдавать преподу.
Своего по-сути ничего предложить не удосужились. И врядли особо удосужатся. Даже на минфин у них не нашлось своего специалиста.
Всё та же жо..а, только в профиль. :mrgreen:

Тот кто на сцене стучал @йцами по клавишам фортепьяно не способен не талковые дела
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