sinus написав:
В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.
В Словаччині 15%,був 21%.
Може не в тій країні ми живемо?
А как дела с налогом с доходов физиков? 50% как в скандинавии или поменьше?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:07
А как дела с налогом с доходов физиков? 50% как в скандинавии или поменьше?
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
можна і дешевше
це не сенсація, а інформація для тих, кому треба
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:11
Там и так малый бизнес мало налогов платил, а в 90-е таможенные пошлины были минимальные по СНГ и поэтому много чего ввозили в Казахстан от Синзянь-Уйгурского района Китая до Дубая.
А дальше все это развозилось по Средней Азии.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:13
У нас НДФЛ 18%
А судя по тому, как государство их "отрабатывает" - у нас налоги 0%.
Так причем тут Скандинавия?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... хлопці, то що тут пишете - то одночасно і на сайт команді Зе пишіть/підказуйте!
- вони ж молоді/ще недосвідчені....
- то пишіть не тільки сюди!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 21 вер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:15
Так это информация из разряда той, что и наличку сдают по 24.20-24.10, кому очень срочно надо. В Вэбмани та же история. По 23.80-24 сдают те, кому надо срочно обменять. И не забывайте, что это ЭПС, а не наличные или банковские деньги. "Электронка" всегда была дешевле фиата.
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:16
В Польше ставка НДС на непереработанные продукты, для с/х производителей составляет 3%.
А тем временем у нас при неплохом урожае, падение закупочных цен на зерно привело к тому, что многие, в основном мелкие и средние, хозяйства прекратили или отложили на более позднее время продажу зерновых трейдерам. В место этого сосредоточились на продаже семечки на маслозаводы, так от обилия предложений цена и там рухнула на 1,2-1,5 тис. грн. за тонну.
Каким местом здесь курс?
Средняя операционная рентабельность по с/х в 2017 году была около 23%, в 2018 уже 17%. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом она из года в год снижается. И это обоснованно - растут затраты на ФОТ, удобрения, СЗР и т.д.
В следующем году цена аренды пая сильно возрастет.
При падении курса до 20-21 закупочные экспортноориентированные цены естественно рухнут ниже плинтуса, надеяться на внутренний рынок смогут далеко не все. И это в преддверии открытия рынка земли.
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:23
Ага, уже бежим писать, волосы назад! Если они такие неопытные, а чаще всего вообще неучи дремучие, то какого хрена надо было идти в депутаты и вообще во власть? Сначала ума наберитесь и опыта, а потом уже лезьте страной управлять. А то это со стороны выглядит, как будто поставили нейрохирургом работать дворника с улицы и теперь надо ему всем миром советовать, как правильно скальпель держать и операцию на мозге проводить. Вы лично когда на работу устраивались, то наверняка же работодатель подробно спрашивал о профессионализме и опыте? А не принимал сразу же радостно на работу и Вы потом еще год въезжали, а как это собственно эту работу работать. Или то работа, а депутатом быть - то так, погулять вышли?
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:34
Так уже ж считали :
Или в приведенном варианте, 1 доллар 23 года назад стоил 1,8 грн, тогда, естественно с капитализацией :
1,8*(1,2^23)=119.24/24.45=$4.87
Или 1 доллар под ваши 5% годовых
1*(1,05^23)=$3.07
Как оказывается , для выигрышной позиции достаточно было гривнедепо , даже с учетом всех девалов, и уж точно не прятать в матрас как делают тут многие, считая что они работают на "сбережение" доллара , который сам по себе имеет неслабую инфляцию стоимости !
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:36
Тот кто на сцене стучал @йцами по клавишам фортепьяно не способен не талковые дела
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