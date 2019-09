Додано: Суб 21 вер, 2019 14:15

buratinyo написав: Но так было всегда с государственными активами, которые собираются продать. Руководство этого актива сразу же под давлением денег на личный счет или физической расправой доводит предприятие до банкротства и тут ... инвестор на шоколадном коне спасает его, прибрав к рукам за недорого. Дорого он никогда не купит, он же инвестор, а не лох.

Така схема була актуальна для рф. Тут інакше. Керівництво виводить гроші підприємства через свої прокладки, купуючи щось по завищених цінах. Так може тривати нескінченно довго. Під тиском обставин щось приватизували, але, як правило, свої (за виключенням зовсім солодких об'єктів). Приблизно так.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell