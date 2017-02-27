Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане... От налогов решили освободить: Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн) Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн) Как тебе такое @ZelenskyyUa ?
В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%. В Словаччині 15%,був 21%. Може не в тій країні ми живемо?
В Польше ставка НДС на непереработанные продукты, для с/х производителей составляет 3%. А тем временем у нас при неплохом урожае, падение закупочных цен на зерно привело к тому, что многие, в основном мелкие и средние, хозяйства прекратили или отложили на более позднее время продажу зерновых трейдерам. В место этого сосредоточились на продаже семечки на маслозаводы, так от обилия предложений цена и там рухнула на 1,2-1,5 тис. грн. за тонну. Каким местом здесь курс? Средняя операционная рентабельность по с/х в 2017 году была около 23%, в 2018 уже 17%. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом она из года в год снижается. И это обоснованно - растут затраты на ФОТ, удобрения, СЗР и т.д. В следующем году цена аренды пая сильно возрастет. При падении курса до 20-21 закупочные экспортноориентированные цены естественно рухнут ниже плинтуса, надеяться на внутренний рынок смогут далеко не все. И это в преддверии открытия рынка земли.
Землю дорого не продать, конечно. Но так было всегда с государственными активами, которые собираются продать. Руководство этого актива сразу же под давлением денег на личный счет или физической расправой доводит предприятие до банкротства и тут ... инвестор на шоколадном коне спасает его, прибрав к рукам за недорого. Дорого он никогда не купит, он же инвестор, а не лох.
Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане... От налогов решили освободить: Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн) Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн) Как тебе такое @ZelenskyyUa ?
В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%. В Словаччині 15%,був 21%. Може не в тій країні ми живемо?
А как дела с налогом с доходов физиков? 50% как в скандинавии или поменьше?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 вер, 2019 13:53, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
40 млн га на продаж по 3 тыщ $ = 120 ярдов зайдёт в Украину долар юудет па (359 ярдов гривны Мо делим на (120+22+3)) долар па 2,50 будет! а средняя з/пл в Украине превращается из 300$ в 4000 тыс. $ доколе нашим экспортёрам получать космические барыши на мизерной зарплате своих рабочих? А так зарплата будет как в США вот что нас ожидает
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 21 вер, 2019 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Surfer написав:Или в приведенном варианте, 1 доллар 23 года назад стоил 1,8 грн, тогда, естественно с капитализацией :
1,8*(1,2^23)=119.24/24.45=$4.87
Или 1 доллар под ваши 5% годовых
1*(1,05^23)=$3.07
Вы что-то попутали - это не мои 5% годовых. У меня 5% в месяц! А это выходит несколько больше, чем депозитные. К тому же если бы не махинаторское укрепление гривны до 24.45, а стандартное значение 26.50, то было бы совсем другое значение: 119.24/26.50=$4.5. Согласен, тоже совсем не плохо! Вот только тут уместна поговорка "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи". На 23 года вперед курс никто не может предсказать. Вдруг сейчас он был бы не 24.50, а 245... В 1993-94 годах приблизительно так и рос. За год!
Surfer написав:Как оказывается , для выигрышной позиции достаточно было гривнедепо , даже с учетом всех девалов, и уж точно не прятать в матрас как делают тут многие, считая что они работают на "сбережение" доллара , который сам по себе имеет неслабую инфляцию стоимости !
Ну вы то уж точно на 100% в гривнедепо сидите. Ведь так выгодно. Да?
Yuri_61 написав:долар па 2,50 будет! а средняя з/пл в Украине превращается из 300$ в 4000 тыс. $ доколе нашим экспортёрам получать космические барыши на мизерной зарплате своих рабочих? А так зарплата будет как в США вот что нас ожидает
Yuri_61 написав:40 млн га на продаж по 3 тыщ $ = 120 ярдов зайдёт в Украину долар юудет па (359 ярдов гривны Мо делим на (120+22+3)) долар па 2,50 будет! а средняя з/пл в Украине превращается из 300$ в 4000 тыс. $ доколе нашим экспортёрам получать космические барыши на мизерной зарплате своих рабочих? А так зарплата будет как в США вот что нас ожидает
Какие 40 млн. га???!!! Большая часть земли уже продана, продана давно и перепродана.. Те предварительные оценки, которые мне удалось найти, дают максимум 3-5% в год от площадей с/х земель. В реальности будет еще меньше. Один из основных тезисов законопроэкта по земле - первоочередное право арендатора на покупку и точка. Фактически будет идти переоформление бумаг агрохолдингами. Покупать землю будут как и раньше не паями, а скупая корпоративные права сельхозпредприятий, которым принадлежат паи.
buratinyo написав:Но так было всегда с государственными активами, которые собираются продать. Руководство этого актива сразу же под давлением денег на личный счет или физической расправой доводит предприятие до банкротства и тут ... инвестор на шоколадном коне спасает его, прибрав к рукам за недорого. Дорого он никогда не купит, он же инвестор, а не лох.
Така схема була актуальна для рф. Тут інакше. Керівництво виводить гроші підприємства через свої прокладки, купуючи щось по завищених цінах. Так може тривати нескінченно довго. Під тиском обставин щось приватизували, але, як правило, свої (за виключенням зовсім солодких об'єктів). Приблизно так.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell