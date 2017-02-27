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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 вер, 2019 14:28
Yuri_61 написав:
40 млн га на продаж по 3 тыщ $ = 120 ярдов зайдёт в Украину
долар юудет па (359 ярдов гривны Мо делим на (120+22+3))
долар па 2,50 будет!а средняя з/пл в Украине превращается из 300$ в 4000 тыс. $
доколе нашим экспортёрам получать космические барыши на мизерной зарплате своих рабочих? А так зарплата будет как в США
вот что нас ожидает
.... і от тут Зе-команда скаже: "... ну ми ж говорили про 4 000 дол. вчителям!"
- так що ВСЕ можливе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:30
yuri_m написав:
Вы что-то попутали - это не мои 5% годовых. У меня 5% в месяц
!
Ахха, да чего уж там, жгите уж про "в день"
!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:31
Shram написав: Surfer написав:
Как оказывается , для выигрышной позиции достаточно было гривнедепо , даже с учетом всех девалов, и уж точно не прятать в матрас как делают тут многие, считая что они работают на "сбережение" доллара , который сам по себе имеет неслабую инфляцию стоимости !
Ну вы то уж точно на 100% в гривнедепо сидите. Ведь так выгодно. Да?
Уж точно подавляюще большая часть периода действительно преимущественно в гривне. + незначительная часть - обычно менее 30% - хеджирование в валюте, для еще более красивой картины. Это про поезд в котором, как выяснилось, ехали умные все эти годы, как здесь писали. Все таки 25 летний период - достаточный срок чтобы делать выводы по факту а не по чьим то влажным мечтам. Ни капли не хвастаюсь - спросили - ответил. И уж совершенно точно был совершенно далек от оленьей беготни по скупке зеленого , и по складированию ягеля в матрасах, котлетах определяющих тут для многих "качество жизни".
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:47
Yuri_T написав: Zebra написав:
Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.
а доходы у тебя легальные?
Это будет ещё тот квест (купить ОВДП физлицу)
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