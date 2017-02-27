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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2163216421652166>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 127
Не нижче 24.50
52%
66
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
13%
16
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:28

  Yuri_61 написав:40 млн га на продаж по 3 тыщ $ = 120 ярдов зайдёт в Украину
долар юудет па (359 ярдов гривны Мо делим на (120+22+3))
долар па 2,50 будет!
а средняя з/пл в Украине превращается из 300$ в 4000 тыс. $
доколе нашим экспортёрам получать космические барыши на мизерной зарплате своих рабочих? А так зарплата будет как в США
вот что нас ожидает


.... і от тут Зе-команда скаже: "... ну ми ж говорили про 4 000 дол. вчителям!" :lol:
- так що ВСЕ можливе! :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:30

  yuri_m написав:Вы что-то попутали - это не мои 5% годовых. У меня 5% в месяц!


Ахха, да чего уж там, жгите уж про "в день" !
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:31

  Shram написав:
  Surfer написав:Как оказывается , для выигрышной позиции достаточно было гривнедепо , даже с учетом всех девалов, и уж точно не прятать в матрас как делают тут многие, считая что они работают на "сбережение" доллара , который сам по себе имеет неслабую инфляцию стоимости !


Ну вы то уж точно на 100% в гривнедепо сидите. Ведь так выгодно. Да?


Уж точно подавляюще большая часть периода действительно преимущественно в гривне. + незначительная часть - обычно менее 30% - хеджирование в валюте, для еще более красивой картины. Это про поезд в котором, как выяснилось, ехали умные все эти годы, как здесь писали. Все таки 25 летний период - достаточный срок чтобы делать выводы по факту а не по чьим то влажным мечтам. Ни капли не хвастаюсь - спросили - ответил. И уж совершенно точно был совершенно далек от оленьей беготни по скупке зеленого , и по складированию ягеля в матрасах, котлетах определяющих тут для многих "качество жизни".
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:47

  Yuri_T написав:
  Zebra написав:Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.

а доходы у тебя легальные?


Это будет ещё тот квест (купить ОВДП физлицу)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:29

  Yuri_61 написав:
  Yuri_T написав:
  Zebra написав:Сегодня все доллары продал менялам по 24.45 пока столько дают, в понедельник пойду куплю ОВГЗ через банк. Работаем по тренду.

а доходы у тебя легальные?


Это будет ещё тот квест (купить ОВДП физлицу)


В банке - да (разве только сумма от 2 млн грн). В инвест-компаниях - без проблем. Я приобретал через Универ. Опыт исключительно приятный, не сочтите за рекламу :D

PS: только гривневые бумаги я бы сейчас не рискнул брать, несмотря на относительную ликвидность...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:33

zРадио
яку бумагу взяли? (ISIN)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:36

  greenozon написав:zРадио
яку бумагу взяли? (ISIN)


Они уже погашены - февралем. 18% у меня была доходность
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:38

zРадио
nice & great investement!
зараз вже нема таких дохідностей... 15+-
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:42

  greenozon написав:zРадио
nice & great investement!
зараз вже нема таких дохідностей... 15+-


Ну если прямо сейчас выпрыгнуть из гривневых в валютные, то будет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Держателям очень рекомендую 8)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:54

  EvgCapp написав:
  sinus написав:
  Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане...
От налогов решили освободить:
Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн)
Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн)
Как тебе такое @ZelenskyyUa ?


В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%.
В Словаччині 15%,був 21%.
Може не в тій країні ми живемо?

В Польше ставка НДС на непереработанные продукты, для с/х производителей составляет 3%.
А тем временем у нас при неплохом урожае, падение закупочных цен на зерно привело к тому, что многие, в основном мелкие и средние, хозяйства прекратили или отложили на более позднее время продажу зерновых трейдерам. В место этого сосредоточились на продаже семечки на маслозаводы, так от обилия предложений цена и там рухнула на 1,2-1,5 тис. грн. за тонну.
Каким местом здесь курс?
Средняя операционная рентабельность по с/х в 2017 году была около 23%, в 2018 уже 17%. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом она из года в год снижается. И это обоснованно - растут затраты на ФОТ, удобрения, СЗР и т.д.
В следующем году цена аренды пая сильно возрастет.
При падении курса до 20-21 закупочные экспортноориентированные цены естественно рухнут ниже плинтуса, надеяться на внутренний рынок смогут далеко не все. И это в преддверии открытия рынка земли.

масло подсолнечное, в Испании - 4,6 евро 5 литров...у нас дороже...Зображення
edvardd
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