Yuri_61 написав:40 млн га на продаж по 3 тыщ $ = 120 ярдов зайдёт в Украину долар юудет па (359 ярдов гривны Мо делим на (120+22+3)) долар па 2,50 будет! а средняя з/пл в Украине превращается из 300$ в 4000 тыс. $ доколе нашим экспортёрам получать космические барыши на мизерной зарплате своих рабочих? А так зарплата будет как в США вот что нас ожидает
.... і от тут Зе-команда скаже: "... ну ми ж говорили про 4 000 дол. вчителям!" - так що ВСЕ можливе!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Surfer написав:Как оказывается , для выигрышной позиции достаточно было гривнедепо , даже с учетом всех девалов, и уж точно не прятать в матрас как делают тут многие, считая что они работают на "сбережение" доллара , который сам по себе имеет неслабую инфляцию стоимости !
Ну вы то уж точно на 100% в гривнедепо сидите. Ведь так выгодно. Да?
Уж точно подавляюще большая часть периода действительно преимущественно в гривне. + незначительная часть - обычно менее 30% - хеджирование в валюте, для еще более красивой картины. Это про поезд в котором, как выяснилось, ехали умные все эти годы, как здесь писали. Все таки 25 летний период - достаточный срок чтобы делать выводы по факту а не по чьим то влажным мечтам. Ни капли не хвастаюсь - спросили - ответил. И уж совершенно точно был совершенно далек от оленьей беготни по скупке зеленого , и по складированию ягеля в матрасах, котлетах определяющих тут для многих "качество жизни".
Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане... От налогов решили освободить: Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн) Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн) Как тебе такое @ZelenskyyUa ?
В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%. В Словаччині 15%,був 21%. Може не в тій країні ми живемо?
В Польше ставка НДС на непереработанные продукты, для с/х производителей составляет 3%. А тем временем у нас при неплохом урожае, падение закупочных цен на зерно привело к тому, что многие, в основном мелкие и средние, хозяйства прекратили или отложили на более позднее время продажу зерновых трейдерам. В место этого сосредоточились на продаже семечки на маслозаводы, так от обилия предложений цена и там рухнула на 1,2-1,5 тис. грн. за тонну. Каким местом здесь курс? Средняя операционная рентабельность по с/х в 2017 году была около 23%, в 2018 уже 17%. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом она из года в год снижается. И это обоснованно - растут затраты на ФОТ, удобрения, СЗР и т.д. В следующем году цена аренды пая сильно возрастет. При падении курса до 20-21 закупочные экспортноориентированные цены естественно рухнут ниже плинтуса, надеяться на внутренний рынок смогут далеко не все. И это в преддверии открытия рынка земли.
масло подсолнечное, в Испании - 4,6 евро 5 литров...у нас дороже...