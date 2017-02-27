Додано: Суб 21 вер, 2019 17:46

yuri_m написав: Не знаю, не знаю... В прямом эфире конкретно наехал на Шустера, с оскорблениями. Задело видать за живое, что какой-то там по его мнению журналистик на него пальцем показывает и требует компенсацию в суде за ущерб репутации и прочее. Неспроста всё это. Не верю я в такие совпадения. Не знаю, не знаю... В прямом эфире конкретно наехал на Шустера, с оскорблениями. Задело видать за живое, что какой-то там по его мнению журналистик на него пальцем показывает и требует компенсацию в суде за ущерб репутации и прочее. Неспроста всё это. Не верю я в такие совпадения.

Посмотрел. Ну что сказать - де-факто эфир вели Коломойский и КошкинаСам Беня - мурчащий хам. За наезды на плохую актрису Гонтареву и бедного родственника Шустера ему ничего не будет. А вот за Аслунда... - не уверен. Особенно, если в 2020-м демократы вернут себе власть в США.По сабжу дискуссии, т.е. национализации Привата, у меня позиция следующая - активы выводились, и выводились в огромных машстабах. Но сделать это можно было только имея подельников в руководстве НБУ, без ведома которого не проходят даже минимальные перемещения средств. Сначала Беня и Лера играли в одну игру, а когда запахло жареным, оказались по разные стороны баррикад...То, что мы сейчас наблюдаем - это спор двух жуликов, стОящих один другого (другой