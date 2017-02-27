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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 вер, 2019 16:19
headshaker написав:
......
3. Если допустить даже стабильность (не говорю - стабильное укрепление) гривны, то кредиты по 16-18% в гривне эффективно означают те же 16-18% в валюте. Вошедшие в эту затею, конечно, неплохо заработают, но дело не в них. Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен.
....
Бюджет это нечто абстрактное.
Реально заплатим мы все. В т.ч. и "вошедшие в эту затею".
Просто они заплатят меньше (если не говорить о совсем уж крупных игроках).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 16:51
greenozon написав:L
є піраміда(-и) приватні (а-ля МММ) а є державні
різницю і порядки ресурсу відчуваєте?
як на мене порівняння недоречне
усі країни світу (включно із піндосами) випускають облігації.
життя таке. усі живуть в борг.
Уже 100 раз писали: "Что позволено Зевсу, не положено быку". Не надо сравнивать Украину и США.
И не стоит использовать российского авторства термин "пиндосы".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 16:56
Surfer написав:
Или в приведенном варианте, 1 доллар 23 года назад стоил 1,8 грн, тогда, естественно с капитализацией :1,8*(1,2^23)=119.24/24.45=$4.87
Или 1 доллар под ваши 5% годовых 1*(1,05^23)=$3.07
Как оказывается , для выигрышной позиции достаточно было гривнедепо , даже с учетом всех девалов, и уж точно не прятать в матрас как делают тут многие, считая что они работают на "сбережение" доллара , который сам по себе имеет неслабую инфляцию стоимости !
Ставка 5% это в последний год.
Клрректней брать ставку 7% в далларах. И тогда мы получим за 23 года 4,74 с 1 доллара.
Если брать ставку более 7% в долларе, то гривнедепо проиграет
Живите своим умом!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 16:59
Starikan написав:
......
Кстати, непонятно, что вы при этом предлагаете в экономическом плане. Понимаю, что рецепта на все случаи жизни нет, но всё же.
Уже много раз писал - развивать промышленность, а не базарную и пр. торговлю. Для этого - развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций.
Понимаю, что для инвестиций нужно много чего, но задача не уникальная, её решали (и решили!) многие страны, в т.ч. и навязший в зубах Китай).
Объективные предпосылки у нас для этого есть, субъективных не хватает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:11
Alex2007 написав:
.......
Эти зеленые монокоалицианты, как студент-пофигист стащил чужую работу, поменял фамилию, пару предложений и пошел сдавать преподу.
Своего по-сути ничего предложить не удосужились. И врядли особо удосужатся. Даже на минфин у них не нашлось своего специалиста.
Всё та же жо..а, только в профиль.
Не торопитесь.
Обещали серьёзные изменения в бюджете.
Посмотрим.
Пока, действительно, не было времени для разработки нового - правительство-то создано совсем недавно - а представить в ВР было пора.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:34
ЛАД написав: Alex2007 написав:
.......
Эти зеленые монокоалицианты, как студент-пофигист стащил чужую работу, поменял фамилию, пару предложений и пошел сдавать преподу.
Своего по-сути ничего предложить не удосужились. И врядли особо удосужатся. Даже на минфин у них не нашлось своего специалиста.
Всё та же жо..а, только в профиль.
Не торопитесь.
Обещали серьёзные изменения в бюджете.
Посмотрим.
Пока, действительно, не было времени для разработки нового - правительство-то создано совсем недавно - а представить в ВР было пора.
Но с бюджетом на следующий год реально надо что то делать, он просчитан по 28,20.
Слишком серьезная разница с сегодняшней реальностью. Это может привести к сильному недополучению запланированных таможенных платежей, и соответственно все показатели псу под хвост.
И вообще мне нравится как глава НБУ и глава минфина в позе страуса засунули свой язык молча в одно место, я не слышал от них ни одного комментария о нестандартных движениях гривны.
Даже Гонтарева, которую все ругают, коммуницировала с населением и разьясняла что к чему и как она видит дальше.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:41
freeze
Всё верно.
Но и на этот год прогноз по бюджету сильно расходится с реальностью.
Посмотрим , что изменят, тогда можно будет говорить о чём-то.
Насчёт глав НБУ и Минфина Вы правы. Молчание удручает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:46
yuri_m написав:
Не знаю, не знаю... В прямом эфире конкретно наехал на Шустера, с оскорблениями. Задело видать за живое, что какой-то там по его мнению журналистик на него пальцем показывает и требует компенсацию в суде за ущерб репутации и прочее. Неспроста всё это. Не верю я в такие совпадения.
Посмотрел. Ну что сказать - де-факто эфир вели Коломойский и Кошкина
Сам Беня - мурчащий хам. За наезды на плохую актрису Гонтареву и бедного родственника Шустера ему ничего не будет. А вот за Аслунда... - не уверен. Особенно, если в 2020-м демократы вернут себе власть в США.
По сабжу дискуссии, т.е. национализации Привата, у меня позиция следующая - активы выводились, и выводились в огромных машстабах. Но сделать это можно было только имея подельников в руководстве НБУ, без ведома которого не проходят даже минимальные перемещения средств. Сначала Беня и Лера играли в одну игру, а когда запахло жареным, оказались по разные стороны баррикад...
То, что мы сейчас наблюдаем - это спор двух жуликов, стОящих один другого (другой
)
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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:55
freeze написав:
Даже Гонтарева, которую все ругают, коммуницировала с населением и разьясняла что к чему и как она видит дальше.
Это вы про "амбреллу"? По-моему, все ее коммуникации - это то, что SEC называет pump&dump fraud, за который в США чиновник и присесть может...
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