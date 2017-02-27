Вкладчик1234 написав:Тем временем в Казахстане... От налогов решили освободить: Микробизнес - юр.лица до 15 сотрудников и с годовым доходом 76 млн тенге (4,8 млн грн) Малый бизнес - до 100 сотрудников и доходом в год не более 757 млн тенге (48 млн грн) Как тебе такое @ZelenskyyUa ?
В Польші податок на прибуток вже 9%,був 15%. В Словаччині 15%,був 21%. Може не в тій країні ми живемо?
В Польше ставка НДС на непереработанные продукты, для с/х производителей составляет 3%. А тем временем у нас при неплохом урожае, падение закупочных цен на зерно привело к тому, что многие, в основном мелкие и средние, хозяйства прекратили или отложили на более позднее время продажу зерновых трейдерам. В место этого сосредоточились на продаже семечки на маслозаводы, так от обилия предложений цена и там рухнула на 1,2-1,5 тис. грн. за тонну. Каким местом здесь курс? Средняя операционная рентабельность по с/х в 2017 году была около 23%, в 2018 уже 17%. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом она из года в год снижается. И это обоснованно - растут затраты на ФОТ, удобрения, СЗР и т.д. В следующем году цена аренды пая сильно возрастет. При падении курса до 20-21 закупочные экспортноориентированные цены естественно рухнут ниже плинтуса, надеяться на внутренний рынок смогут далеко не все. И это в преддверии открытия рынка земли.
масло подсолнечное, в Испании - 4,6 евро 5 литров...у нас дороже...
headshaker написав:...... 3. Если допустить даже стабильность (не говорю - стабильное укрепление) гривны, то кредиты по 16-18% в гривне эффективно означают те же 16-18% в валюте. Вошедшие в эту затею, конечно, неплохо заработают, но дело не в них. Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен. ....
Бюджет это нечто абстрактное. Реально заплатим мы все. В т.ч. и "вошедшие в эту затею". Просто они заплатят меньше (если не говорить о совсем уж крупных игроках).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Surfer написав:Или в приведенном варианте, 1 доллар 23 года назад стоил 1,8 грн, тогда, естественно с капитализацией :
1,8*(1,2^23)=119.24/24.45=$4.87
Или 1 доллар под ваши 5% годовых
1*(1,05^23)=$3.07
Как оказывается , для выигрышной позиции достаточно было гривнедепо , даже с учетом всех девалов, и уж точно не прятать в матрас как делают тут многие, считая что они работают на "сбережение" доллара , который сам по себе имеет неслабую инфляцию стоимости !
Ставка 5% это в последний год. Клрректней брать ставку 7% в далларах. И тогда мы получим за 23 года 4,74 с 1 доллара. Если брать ставку более 7% в долларе, то гривнедепо проиграет
Starikan написав:...... Кстати, непонятно, что вы при этом предлагаете в экономическом плане. Понимаю, что рецепта на все случаи жизни нет, но всё же.
Уже много раз писал - развивать промышленность, а не базарную и пр. торговлю. Для этого - развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций. Понимаю, что для инвестиций нужно много чего, но задача не уникальная, её решали (и решили!) многие страны, в т.ч. и навязший в зубах Китай). Объективные предпосылки у нас для этого есть, субъективных не хватает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Alex2007 написав:....... Эти зеленые монокоалицианты, как студент-пофигист стащил чужую работу, поменял фамилию, пару предложений и пошел сдавать преподу. Своего по-сути ничего предложить не удосужились. И врядли особо удосужатся. Даже на минфин у них не нашлось своего специалиста. Всё та же жо..а, только в профиль.
Не торопитесь. Обещали серьёзные изменения в бюджете. Посмотрим. Пока, действительно, не было времени для разработки нового - правительство-то создано совсем недавно - а представить в ВР было пора.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Alex2007 написав:....... Эти зеленые монокоалицианты, как студент-пофигист стащил чужую работу, поменял фамилию, пару предложений и пошел сдавать преподу. Своего по-сути ничего предложить не удосужились. И врядли особо удосужатся. Даже на минфин у них не нашлось своего специалиста. Всё та же жо..а, только в профиль.
Не торопитесь. Обещали серьёзные изменения в бюджете. Посмотрим. Пока, действительно, не было времени для разработки нового - правительство-то создано совсем недавно - а представить в ВР было пора.
Но с бюджетом на следующий год реально надо что то делать, он просчитан по 28,20. Слишком серьезная разница с сегодняшней реальностью. Это может привести к сильному недополучению запланированных таможенных платежей, и соответственно все показатели псу под хвост. И вообще мне нравится как глава НБУ и глава минфина в позе страуса засунули свой язык молча в одно место, я не слышал от них ни одного комментария о нестандартных движениях гривны. Даже Гонтарева, которую все ругают, коммуницировала с населением и разьясняла что к чему и как она видит дальше.
freeze Всё верно. Но и на этот год прогноз по бюджету сильно расходится с реальностью. Посмотрим , что изменят, тогда можно будет говорить о чём-то. Насчёт глав НБУ и Минфина Вы правы. Молчание удручает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 вер, 2019 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
yuri_m написав:Не знаю, не знаю... В прямом эфире конкретно наехал на Шустера, с оскорблениями. Задело видать за живое, что какой-то там по его мнению журналистик на него пальцем показывает и требует компенсацию в суде за ущерб репутации и прочее. Неспроста всё это. Не верю я в такие совпадения.
Посмотрел. Ну что сказать - де-факто эфир вели Коломойский и Кошкина Сам Беня - мурчащий хам. За наезды на плохую актрису Гонтареву и бедного родственника Шустера ему ничего не будет. А вот за Аслунда... - не уверен. Особенно, если в 2020-м демократы вернут себе власть в США.
По сабжу дискуссии, т.е. национализации Привата, у меня позиция следующая - активы выводились, и выводились в огромных машстабах. Но сделать это можно было только имея подельников в руководстве НБУ, без ведома которого не проходят даже минимальные перемещения средств. Сначала Беня и Лера играли в одну игру, а когда запахло жареным, оказались по разные стороны баррикад...
То, что мы сейчас наблюдаем - это спор двух жуликов, стОящих один другого (другой )