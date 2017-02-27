zРадио написав:По сабжу дискуссии, т.е. национализации Привата, у меня позиция следующая - активы выводились, и выводились в огромных машстабах. Но сделать это можно было только имея подельников в руководстве НБУ, без ведома которого не проходят даже минимальные перемещения средств. Сначала Беня и Лера играли в одну игру, а когда запахло жареным, оказались по разные стороны баррикад...
То, что мы сейчас наблюдаем - это спор двух жуликов, стОящих один другого (другой )
Да, да. Известный прием, понизить Гонтареву до уровня Коломойского. И виновата Гонтарева, а Коломойский неувиноватый. Пиши ещё, мамкин ты наш аналитик
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:По сабжу дискуссии, т.е. национализации Привата, у меня позиция следующая - активы выводились, и выводились в огромных машстабах. Но сделать это можно было только имея подельников в руководстве НБУ, без ведома которого не проходят даже минимальные перемещения средств. Сначала Беня и Лера играли в одну игру, а когда запахло жареным, оказались по разные стороны баррикад...
То, что мы сейчас наблюдаем - это спор двух жуликов, стОящих один другого (другой )
Да, да. Известный прием, понизить Гонтареву до уровня Коломойского. И виновата Гонтарева, а Коломойский неувиноватый. Пиши ещё, мамкин ты наш аналитик
Паранойя? Я пишу - 2 жулика, он мне - ты одну обвиняешь, второго отмазываешь. Ну-ну.
PS: а если тебе непонятен тезис о невозможности крупного воровства без ведома и помощи НБУ, читай нормативную базу - регулятор даже в назначении менеджмента комбанков свое слово имеет...
headshaker написав:Re: Валютный рынок в контексте ДС Есть несколько вопросов о том, что именно анализируется, и на что обращается внимание, и эти вопросы явно портят всю картину, не давая расслабиться и возрадоваться. Ну, например:
1. Дружно мусоля факторы в виде роста(?) экономики и шальных поступлеий от гастеров, почему-то никто не ставит вопрос о том, что же особо изменилось именно за последние полгода (если не за поледние 2-3 месяца, когда привычный тренд, очевидно, сломался).
2. Дружно фокусируясь на нерезидентах и их доле в овгз, никто, похоже, не берет во внимание, что здесь каждый сам себе наполовину нерезидент (достаточно посмотреть на соотношение гривневых и валютных депозитов), и каждый, как минимум на это среднестатистическую половину, при первом же шухере побежит на свою валютную родину, то есть - на межбанк.
3. Если допустить даже стабильность (не говорю - стабильное укрепление) гривны, то кредиты по 16-18% в гривне эффективно означают те же 16-18% в валюте. Вошедшие в эту затею, конечно, неплохо заработают, но дело не в них. Кому-то за это придется платить, и этот кто-то - бюджет, и он не бездонен. А пирамиды не вечны.
Не дают спать субботним утром проклятые вопросы...
Вы на сколько процентов в долларе - 90 или больше?! (Как психолог спрашиваю)
То есть, Вы полагаете, что сидящих на 90% в гривне эти вопросы не должны волновать? Это, конечно, интересная позиция, которая тоже может быть истолкована с применением психологического анализа примерно такого же качества. К примеру: - Вы заняли позицию страуса, и хотите пожить счастливо хотя бы до того момента, пока жареная птица не клюнет в известное место (надеюсь, Вы не настолько наивны, чтобы допустить, что жареные петухи перевелись навеки?), а там - хоть дефолт. - Вы все и так прекрасно понимаете, но не хотите, чтобы умы доверчивых читателей обременялись ненужными вопросами, по крайней мере, до тех пор, пока не снимете профит, оставив птице из предыдущего варианта клевать этих самых успокоенных Вами читателей.
но по поводу самих вопросов так ничего и не сказали...
Вообще бесмысленные расчеты. Не учитываются риски и время. Покажите мне того, кто будет 23 года держать все на депо - жизнь мимо пройдет.
zzzzzz написав:
Surfer написав:Или в приведенном варианте, 1 доллар 23 года назад стоил 1,8 грн, тогда, естественно с капитализацией :
1,8*(1,2^23)=119.24/24.45=$4.87
Или 1 доллар под ваши 5% годовых
1*(1,05^23)=$3.07
Как оказывается , для выигрышной позиции достаточно было гривнедепо , даже с учетом всех девалов, и уж точно не прятать в матрас как делают тут многие, считая что они работают на "сбережение" доллара , который сам по себе имеет неслабую инфляцию стоимости !
Ставка 5% это в последний год. Клрректней брать ставку 7% в далларах. И тогда мы получим за 23 года 4,74 с 1 доллара. Если брать ставку более 7% в долларе, то гривнедепо проиграет
zРадио написав: Посмотрел. Ну что сказать - де-факто эфир вели Коломойский и Кошкина Сам Беня - мурчащий хам. За наезды на плохую актрису Гонтареву и бедного родственника Шустера ему ничего не будет. А вот за Аслунда... - не уверен. Особенно, если в 2020-м демократы вернут себе власть в США.
По сабжу дискуссии, т.е. национализации Привата, у меня позиция следующая - активы выводились, и выводились в огромных машстабах. Но сделать это можно было только имея подельников в руководстве НБУ, без ведома которого не проходят даже минимальные перемещения средств. Сначала Беня и Лера играли в одну игру, а когда запахло жареным, оказались по разные стороны баррикад...
То, что мы сейчас наблюдаем - это спор двух жуликов, стОящих один другого (другой )
1) Роль Кошкиной преувеличена. Она пыталась проявить инициативу, но неудачно 2)Чем этот швед из американского университета так влиятелен? Своей работой с Е.Гайдаром и Л. Кучмой или сиденьем в наблюдательного совете у Пинчука. Или этот горе-экономист облагодетельствовал Киргизию? 3)Беня не ангел, но Приват сделал, а не украл у государства
shapo написав:1) Роль Кошкиной преувеличена. Она пыталась проявить инициативу, но неудачно
Пыталась, потому что Савик и вопрос уже сформулировать не может...
shapo написав:2)Чем этот швед из американского университета так влиятелен? Своей работой с Е.Гайдаром и Л. Кучмой или сиденьем в наблюдательного совете у Пинчука. Или этот горе-экономист облагодетельствовал Киргизию?
Atlantic Council - это не университет, а аналитический центр при НАТО. Я не говорю о полезности Аслунда, я говорю о влиятельности места его работы
shapo написав:3)Беня не ангел, но Приват сделал, а не украл у государства
Почему за каждой ФПГ стоит банк - это позволяет привлекать фондирование на развитие других бизнесов. Приват - не исключение. Связанность портфеля с другими активами Коломойского там действительно большая. Пока вкладчики не приходят всем скопом за своими деньгами, это работает. Но если придут, такая пирамида развалится быстрее "независимого" банка, потому что качество его активов будет сравнительно хуже
zРадио написав:Паранойя? Я пишу - 2 жулика, он мне - ты одну обвиняешь, второго отмазываешь. Ну-ну.
PS: а если тебе непонятен тезис о невозможности крупного воровства без ведома и помощи НБУ, читай нормативную базу - регулятор даже в назначении менеджмента комбанков свое слово имеет...
Ольгинец, я эту нормативку знаю лучше тебя, а ты только по тексту из своих методичек. До Гонтаревой, ПриватБанк был банк в банке, государство в государстве. Срать они тогда хотели и на НБУ и на законодательство. И Гонтаревой удалось все банки подвести под "все играют по правилам", в том числе, и ПриватБанк. Но кое-кто сейчас и в будущем не хочет "все играют по правилам", он хочет свои правила.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:3)Беня не ангел, но Приват сделал, а не украл у государства
shapo, ты же лучше меня знаешь откуда у Бени появились деньги на Приват так зачем вот это, "не украл у государства" Как в той старой поговорке "я отчитаюсь перед вами за каждый заработанный миллион, кроме первого" Впрочем, в случае Бени, через каждый миллион
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой