RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2164216521662167

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 128
Не нижче 24.50
52%
66
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
13%
17
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:05

  zРадио написав:Atlantic Council - это не университет, а аналитический центр при НАТО. Я не говорю о полезности Аслунда, я говорю о влиятельности места его работы

Это все слишком преувеличено, тем более отношения с НАТО у Трампа сейчас далеко не безоблачные.
Но, самое главное, время этих "аналитиков" после шоковых терапий 90-х безвозратно ушло на пост-советском пространстве



  shapo написав:3)Беня не ангел, но Приват сделал, а не украл у государства


  zРадио написав:Почему за каждой ФПГ стоит банк - это позволяет привлекать фондирование на развитие других бизнесов. Приват - не исключение. Связанность портфеля с другими активами Коломойского там действительно большая. Пока вкладчики не приходят всем скопом за своими деньгами, это работает. Но если придут, такая пирамида развалится быстрее "независимого" банка, потому что качество его активов будет сравнительно хуже


Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады.
А если еще глава Нацбанка объявит что банк под угрозой, то процесс многократно ускорится, а должники перестанут отдавать долги.
То, что вещал Коломойский по поводу связанных кредитов перед наездом на банк и проверкой двух ведущих аудиторских контор PWC и EY вызывало больше доверия чем то, что вещал плохо подготовленный Т.Фиала https://skelet-info.org/tomash-fiala/
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 29.05.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:25

  shapo написав:А если еще глава Нацбанка объявит что банк под угрозой, то процесс многократно ускорится, а должники перестанут отдавать долги.
То, что вещал Коломойский по поводу связанных кредитов перед наездом на банк и проверкой двух ведущих аудиторских контор PWC и EY вызывало больше доверия чем то, что вещал плохо подготовленный Т.Фиала https://skelet-info.org/tomash-fiala/


Тебя учишь, а ты всё равно не учишься :)
Не стоит так отмазывать Коломойского, не надо хуцпу :) (сидишь в луже, но с гордо поднятой головой)

ПриватБанк разорился ? нет
ПриватБанк работает ? да
ПриватБанк прибыльный ? да

Так чё там про главу НацБанка, про угрозу банка ? Не лохмать бабушку Леру.
Беня хочет вернуть себе прибыльный актив, после очистки от своих же токсичных кредитов. Только и всего. Только очистку не он делал. А прибыль хочет себе

Национализации убытков и приватизация прибылей. Всё по классике. Ничего нового.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2943
З нами з: 31.08.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:27

  zzzzzz написав:Ставка 5% это в последний год.

Клрректней брать ставку 7% в далларах. И тогда мы получим за 23 года 4,74 с 1 доллара.
Если брать ставку более 7% в долларе, то гривнедепо проиграет


Какие 5% последний год ? сейчас ставки 2-4% против 15-18% в гривне - соотношение еще более не в пользу баксодепо. 5% было указано относительно вклада товарища юрия с маленькой буквы и приставкой _м для его якобы инвестиций за рубежом. при 7% в валюте все равно вклады в гривне более прибыльные. Но не стоит забывать что и 20%- весьма условно - большую часть периода ставки были много выше 20%.

  Zebra написав:Вообще бесмысленные расчеты. Не учитываются риски и время.
Покажите мне того, кто будет 23 года держать все на депо - жизнь мимо пройдет.


И это говорит тот, кто загонял здесь всех в бакс все время, а сейчас навострил уши в гривневое ОВГЗ :mrgreen: Следите за руками , граждане, не слушайте пламенных речей ! :mrgreen:

Риски девалов очень даже учтены - гривна в плюсе перед баксом. Единственно е что могу признать при вкладе в баксе больше рисков вывалиться в гривну и не вернуться в бакс без потерь при сильных девалах, банкротстве банков. В этом смысле еще один минус баксодержателям. Риски заморозки средств - симметричны. Не говоря о том что последний "девал" к которому очень много вопросов - как видно отыгрывается с большой скоростью. В остальном ситуация абсолютно реальная - вклады с ежегодной капитализацией (это еще месячная - тоже очень распространенный вариант не посчитана) - абсолютно в соответствии с самым распространенным годовым депо за все время, в противовес тому как некоторые "умники" тут пытались править на формулу без капитализации.

А нынешние ставки депо бакс-гривна еще более в пользу гривны.

В общем, просидевшим все это время в баксе - саечка за испуг, в золоте - две саечки, как и ягелезаготовителям - заматрасникам.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 14.11.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
3
4
  #<1 ... 2164216521662167
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo, Surfer і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1572, 1573, 1574
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15739 1882687
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 16:31
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 20, 21, 22
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
216 19225
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 12:27
d44
Валютный рынок в мире 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6708 1455643
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 14:07
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16422)
21.09.2019 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.