Додано: Суб 21 вер, 2019 19:27

zzzzzz написав: Ставка 5% это в последний год.



Клрректней брать ставку 7% в далларах. И тогда мы получим за 23 года 4,74 с 1 доллара.

Если брать ставку более 7% в долларе, то гривнедепо проиграет Ставка 5% это в последний год.Клрректней брать ставку 7% в далларах. И тогда мы получим за 23 года 4,74 с 1 доллара.Если брать ставку более 7% в долларе, то гривнедепо проиграет

Zebra написав: Вообще бесмысленные расчеты. Не учитываются риски и время.

Покажите мне того, кто будет 23 года держать все на депо - жизнь мимо пройдет.

Вообще бесмысленные расчеты. Не учитываются риски и время.Покажите мне того, кто будет 23 года держать все на депо - жизнь мимо пройдет.

Какие 5% последний год ? сейчас ставки 2-4% против 15-18% в гривне - соотношение еще более не в пользу баксодепо. 5% было указано относительно вклада товарища юрия с маленькой буквы и приставкой _м для его якобы инвестиций за рубежом. при 7% в валюте все равно вклады в гривне более прибыльные. Но не стоит забывать что и 20%- весьма условно - большую часть периода ставки были много выше 20%.И это говорит тот, кто загонял здесь всех в бакс все время, а сейчас навострил уши в гривневое ОВГЗСледите за руками , граждане, не слушайте пламенных речей !Риски девалов очень даже учтены - гривна в плюсе перед баксом. Единственно е что могу признать при вкладе в баксе больше рисков вывалиться в гривну и не вернуться в бакс без потерь при сильных девалах, банкротстве банков. В этом смысле еще один минус баксодержателям. Риски заморозки средств - симметричны. Не говоря о том что последний "девал" к которому очень много вопросов - как видно отыгрывается с большой скоростью. В остальном ситуация абсолютно реальная - вклады с ежегодной капитализацией (это еще месячная - тоже очень распространенный вариант не посчитана) - абсолютно в соответствии с самым распространенным годовым депо за все время, в противовес тому как некоторые "умники" тут пытались править на формулу без капитализации.А нынешние ставки депо бакс-гривна еще более в пользу гривны.В общем, просидевшим все это время в баксе - саечка за испуг, в золоте - две саечки, как и ягелезаготовителям - заматрасникам.