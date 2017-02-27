zРадио написав:Atlantic Council - это не университет, а аналитический центр при НАТО. Я не говорю о полезности Аслунда, я говорю о влиятельности места его работы
Это все слишком преувеличено, тем более отношения с НАТО у Трампа сейчас далеко не безоблачные. Но, самое главное, время этих "аналитиков" после шоковых терапий 90-х безвозратно ушло на пост-советском пространстве
shapo написав:3)Беня не ангел, но Приват сделал, а не украл у государства
zРадио написав:Почему за каждой ФПГ стоит банк - это позволяет привлекать фондирование на развитие других бизнесов. Приват - не исключение. Связанность портфеля с другими активами Коломойского там действительно большая. Пока вкладчики не приходят всем скопом за своими деньгами, это работает. Но если придут, такая пирамида развалится быстрее "независимого" банка, потому что качество его активов будет сравнительно хуже
Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады. А если еще глава Нацбанка объявит что банк под угрозой, то процесс многократно ускорится, а должники перестанут отдавать долги. То, что вещал Коломойский по поводу связанных кредитов перед наездом на банк и проверкой двух ведущих аудиторских контор PWC и EY вызывало больше доверия чем то, что вещал плохо подготовленный Т.Фиала https://skelet-info.org/tomash-fiala/
shapo написав:А если еще глава Нацбанка объявит что банк под угрозой, то процесс многократно ускорится, а должники перестанут отдавать долги. То, что вещал Коломойский по поводу связанных кредитов перед наездом на банк и проверкой двух ведущих аудиторских контор PWC и EY вызывало больше доверия чем то, что вещал плохо подготовленный Т.Фиала https://skelet-info.org/tomash-fiala/
Тебя учишь, а ты всё равно не учишься Не стоит так отмазывать Коломойского, не надо хуцпу (сидишь в луже, но с гордо поднятой головой)
ПриватБанк разорился ? нет ПриватБанк работает ? да ПриватБанк прибыльный ? да
Так чё там про главу НацБанка, про угрозу банка ? Не лохмать бабушку Леру. Беня хочет вернуть себе прибыльный актив, после очистки от своих же токсичных кредитов. Только и всего. Только очистку не он делал. А прибыль хочет себе
Национализации убытков и приватизация прибылей. Всё по классике. Ничего нового.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Клрректней брать ставку 7% в далларах. И тогда мы получим за 23 года 4,74 с 1 доллара. Если брать ставку более 7% в долларе, то гривнедепо проиграет
Какие 5% последний год ? сейчас ставки 2-4% против 15-18% в гривне - соотношение еще более не в пользу баксодепо. 5% было указано относительно вклада товарища юрия с маленькой буквы и приставкой _м для его якобы инвестиций за рубежом. при 7% в валюте все равно вклады в гривне более прибыльные. Но не стоит забывать что и 20%- весьма условно - большую часть периода ставки были много выше 20%.
Zebra написав:Вообще бесмысленные расчеты. Не учитываются риски и время. Покажите мне того, кто будет 23 года держать все на депо - жизнь мимо пройдет.
И это говорит тот, кто загонял здесь всех в бакс все время, а сейчас навострил уши в гривневое ОВГЗ Следите за руками , граждане, не слушайте пламенных речей !
Риски девалов очень даже учтены - гривна в плюсе перед баксом. Единственно е что могу признать при вкладе в баксе больше рисков вывалиться в гривну и не вернуться в бакс без потерь при сильных девалах, банкротстве банков. В этом смысле еще один минус баксодержателям. Риски заморозки средств - симметричны. Не говоря о том что последний "девал" к которому очень много вопросов - как видно отыгрывается с большой скоростью. В остальном ситуация абсолютно реальная - вклады с ежегодной капитализацией (это еще месячная - тоже очень распространенный вариант не посчитана) - абсолютно в соответствии с самым распространенным годовым депо за все время, в противовес тому как некоторые "умники" тут пытались править на формулу без капитализации.
А нынешние ставки депо бакс-гривна еще более в пользу гривны.
В общем, просидевшим все это время в баксе - саечка за испуг, в золоте - две саечки, как и ягелезаготовителям - заматрасникам.
pesikot написав:Тебя учишь, а ты всё равно не учишься Не стоит так отмазывать Коломойского, не надо хуцпу (сидишь в луже, но с гордо поднятой головой)
Опять хамишь, порохобот убогий. Что произошло в реальности с Приватом будет ясно из судов, в т.ч. неукраинских. А пока примитивный наезд таких же ,как ты, неучей у явно вышедшего в тираж гастарбайтера ностальгирующего за прошлыми сладкими зарплатами показал, что и вправду Беня преподавал там где такие порохоботы пытались учиться.
Ну да поставила людське життя вище всього... Це ви про що?! За 7 місяців цього року населення України зменшилося на 169,2 тисячі! Чи ці всі люди не цікавлять Україну?! Може б пора хоч якийсь лад почати наводити в країні?! Хоча б зменшити смертність в ДТП, а то там зведення похлєщє ніж з театру воєнних дій!
pesikot написав:shapo, ты же лучше меня знаешь откуда у Бени появились деньги на Приват так зачем вот это, "не украл у государства" Как в той старой поговорке "я отчитаюсь перед вами за каждый заработанный миллион, кроме первого" Впрочем, в случае Бени, через каждый миллион
Отлично. Значит давайте каждого олигарха под микроскопом изучать. И начнем по списку приоритетов - с тех, кто больше и дольше всех использовал служебное положение, совмещая бизнес с работой чиновника.
А не с того, кто тебе меньше всех нравится манерой говорить, прической и головным убором.
Иначе попахивает политическими пристрастиями, а не желанием разобраться в тонкостях раннего накопления капитала...
shapo написав:3)Беня не ангел, но Приват сделал, а не украл у государства
shapo, ты же лучше меня знаешь откуда у Бени появились деньги на Приват так зачем вот это, "не украл у государства" Как в той старой поговорке "я отчитаюсь перед вами за каждый заработанный миллион, кроме первого" Впрочем, в случае Бени, через каждый миллион
Не знаю Лучше ты расскажи откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги. А заодно сравни с любимым П.Порошенко