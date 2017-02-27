Додано: Суб 21 вер, 2019 20:42

...хммм, цікаво спостерігати.... - що в перший рік війни спостерігалось, що КОЖЕН хоче/говорить про те, що "швидше б закінчилась війна!"

- на другий рік війни - вже лиш деякі так говорили....



... а тепер - нікого не чути!... лише на Новий рік і на Великдень десь пролунає така фраза...



- то що, всі вже ЗМИРИЛИСЬ/ВЛАШТОВУЄ такий стан України, що всі МОВЧАТЬ???!

- невже немає жодних ідей, як припинити цю війну???

- невже безвихідь???!