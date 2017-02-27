Тогда аудит PWC не стоит ничего.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:17
Тогда аудит PWC не стоит ничего.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:20
Адекватный человек, претендуя на президентский пост, просто обязан опираться на команду.
Адекватная команда просто обязана иметь экономический блок вообще и реальный проект бюджета в частности.
Это не "спешка", как вы пишете - это осознание взятой на себя ответственности.
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:27
Это кто вам сказал такое?! Во-первых, если говорить об Украине - депозиты у нас неразрывные, так что если вкладчики и придут одномоментно, то 95% из них развернется и пойдет домой ждать своей очереди! Во-вторых, есть такое чудо как рефинанс - слышали такое?! Ну и в третьих, если действительно все ломануться во все банки можно оперативно ввести ограничения и не париться. И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:31
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:34
Приват не упал. По крайней мере в тот декабрьский месяц 2016 года, приват24 работал как часы, денежки летали, депозиты выдавались, банкоматы /до заявления Гонтаревой/ наличные выдавали без проблем.
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:42
... але я ще раз легенько запитаю....
...хммм, цікаво спостерігати.... - що в перший рік війни спостерігалось, що КОЖЕН хоче/говорить про те, що "швидше б закінчилась війна!"
- на другий рік війни - вже лиш деякі так говорили....
... а тепер - нікого не чути!... лише на Новий рік і на Великдень десь пролунає така фраза...
- то що, всі вже ЗМИРИЛИСЬ/ВЛАШТОВУЄ такий стан України, що всі МОВЧАТЬ???!
- невже немає жодних ідей, як припинити цю війну???
- невже безвихідь???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:46
Почему?
Во-первых, 34 млрд подтвержденной связанности - это немало даже для Привата.
Во-вторых, аудиторы могли до чего-то и не докопаться - у всех олигархов, включая Коломойского, структура собственности очень запутанная и офшорная.
В-третьих, произошедшая потеря крымских и ОРДЛО-вских активов всех физлиц и большинства юрлиц - это не к вопросу связанности, а к вопросу необходимости докапитализации, которую Коломойский не согласен был покрывать собственными средствами.
В-четвертых, качество кредитного портфеля тогда ухудшалось вследствие экономической турбулентности (отчасти созданной той же Гонтаревой) и на контролируемой части Украины - это снова таки к вопросу несоответствия нормативам НБУ...
В общем, как обычно, нет здесь белых и нет здесь черных. Объективно, докапитализация была нужна. Нужна ли была национализация - сильно не уверен. Чья ответственность - общая, а не частная. Кто нажился - все фигуранты. Все заплатил - все пересичные...
PS: судебные исходы лично мне ни о чем не скажут - я как не верил в украинский суд, так и не верю в него сейчас
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:50
Да вы правы, как часы. Деньги прекрасно пылесосились! Так же как и Михайловский, Платинум, Ваб, Дельта, Фидо и другие. Люди, которые несут деньги в банк понятия не имеют куда идут их деньги, а НБУ знает, не всё, конечно, как некоторые утверждают, но в целом картина им ясна, как мне, например, ясно, что Беня это не белый и пушистый филантроп, каким иногда пытается казаться как и все эти Полищуки, Бахматюки, Кауфманы и другие благодетели выпотрошившие свои банки, а потом показывающие пальчиком на НБУ ФГ или ещё кого-нибудь//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тянет домой, на могилы предков? Крепись.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:54
А с Беней отдельная история - мало того, что он деньги вкладчиков вывел, он ещё и 19 ярдов рефинанса конвертнул в бакс и туда же - в оффшор//)) Чтобы все понимали, ЧТО это за человек!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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