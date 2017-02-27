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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2165216621672168

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 130
Не нижче 24.50
52%
67
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
18
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:17

  zРадио написав:Так что я склоняюсь к тому, что докапитализация Привата была обоснованной, а не надуманной мерой.


Тогда аудит PWC не стоит ничего.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:20

  ЛАД написав:Не торопитесь.
Обещали серьёзные изменения в бюджете.
Посмотрим.
Пока, действительно, не было времени для разработки нового - правительство-то создано совсем недавно - а представить в ВР было пора.

Адекватный человек, претендуя на президентский пост, просто обязан опираться на команду.
Адекватная команда просто обязана иметь экономический блок вообще и реальный проект бюджета в частности.

Это не "спешка", как вы пишете - это осознание взятой на себя ответственности.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:27

  shapo написав:Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады.
Это кто вам сказал такое?! Во-первых, если говорить об Украине - депозиты у нас неразрывные, так что если вкладчики и придут одномоментно, то 95% из них развернется и пойдет домой ждать своей очереди! Во-вторых, есть такое чудо как рефинанс - слышали такое?! Ну и в третьих, если действительно все ломануться во все банки можно оперативно ввести ограничения и не париться. И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:31

  Alex2007 написав:
  reef написав:
  sinus написав:Може не в тій країні ми живемо?

Та ні, країна та, а живимо ми саме так, як більшість того захотіла.


А был выбор? :roll:

Ну так и несите теперь крест свой достойно. :evil:
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:34

  asti написав:И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))


Приват не упал. По крайней мере в тот декабрьский месяц 2016 года, приват24 работал как часы, денежки летали, депозиты выдавались, банкоматы /до заявления Гонтаревой/ наличные выдавали без проблем.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:42

... але я ще раз легенько запитаю....

...хммм, цікаво спостерігати.... - що в перший рік війни спостерігалось, що КОЖЕН хоче/говорить про те, що "швидше б закінчилась війна!"
- на другий рік війни - вже лиш деякі так говорили....

... а тепер - нікого не чути!... лише на Новий рік і на Великдень десь пролунає така фраза...

- то що, всі вже ЗМИРИЛИСЬ/ВЛАШТОВУЄ такий стан України, що всі МОВЧАТЬ???!
- невже немає жодних ідей, як припинити цю війну???
- невже безвихідь???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:46

  shapo написав:
  zРадио написав:Так что я склоняюсь к тому, что докапитализация Привата была обоснованной, а не надуманной мерой.


Тогда аудит PWC не стоит ничего.


Почему?

Во-первых, 34 млрд подтвержденной связанности - это немало даже для Привата.

Во-вторых, аудиторы могли до чего-то и не докопаться - у всех олигархов, включая Коломойского, структура собственности очень запутанная и офшорная.

В-третьих, произошедшая потеря крымских и ОРДЛО-вских активов всех физлиц и большинства юрлиц - это не к вопросу связанности, а к вопросу необходимости докапитализации, которую Коломойский не согласен был покрывать собственными средствами.

В-четвертых, качество кредитного портфеля тогда ухудшалось вследствие экономической турбулентности (отчасти созданной той же Гонтаревой) и на контролируемой части Украины - это снова таки к вопросу несоответствия нормативам НБУ...

В общем, как обычно, нет здесь белых и нет здесь черных. Объективно, докапитализация была нужна. Нужна ли была национализация - сильно не уверен. Чья ответственность - общая, а не частная. Кто нажился - все фигуранты. Все заплатил - все пересичные...

PS: судебные исходы лично мне ни о чем не скажут - я как не верил в украинский суд, так и не верю в него сейчас
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:50

  freeze написав:
  asti написав:И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))
Приват не упал. По крайней мере в тот декабрьский месяц 2016 года, приват24 работал как часы, денежки летали, депозиты выдавались, банкоматы /до заявления Гонтаревой/ наличные выдавали без проблем.
Да вы правы, как часы. Деньги прекрасно пылесосились! Так же как и Михайловский, Платинум, Ваб, Дельта, Фидо и другие. Люди, которые несут деньги в банк понятия не имеют куда идут их деньги, а НБУ знает, не всё, конечно, как некоторые утверждают, но в целом картина им ясна, как мне, например, ясно, что Беня это не белый и пушистый филантроп, каким иногда пытается казаться как и все эти Полищуки, Бахматюки, Кауфманы и другие благодетели выпотрошившие свои банки, а потом показывающие пальчиком на НБУ ФГ или ещё кого-нибудь//))
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:невже немає жодних ідей, як припинити цю війну???
- невже безвихідь???!
тянет домой, на могилы предков? Крепись.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:54

А с Беней отдельная история - мало того, что он деньги вкладчиков вывел, он ещё и 19 ярдов рефинанса конвертнул в бакс и туда же - в оффшор//)) Чтобы все понимали, ЧТО это за человек!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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