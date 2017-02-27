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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:56
asti написав:
но в целом картина им ясна, как мне
Вам картина не может быть ясна, потому что вы не жили в системе Приватбанка, ваша картина сформирована другими людьми, которым вы поверили.
С какой целью эти люди формировали именно такую картинку для вас вы достоверно знать не можете, возможно они были искренни, возможно преследовали свои цели, возможно и то, и другое.
Но единственное, что совершенно неоспоримо и неопровержимо, вы не можете отрицать очевидного факта - Приват в декабре 2016 года работал как часы.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:03
asti написав:
А с Беней отдельная история - мало того, что он деньги вкладчиков вывел, он ещё и 19 ярдов рефинанса конвертнул в бакс и туда же - в оффшор//)) Чтобы все понимали, ЧТО это за человек!
И снова таки не забываем, с чьей помощью - НБУ, если захочет, может легко порезать заявки на покупку валюты на МБ за гривну, которую сам же выдал банку на повышение ликвидности!
Поэтому не нужно рассказывать о злом Бене и доброй Гонтаревой. Оба зарабатывали на девальвации, действия в связке: одна печатала гривну и снабжала межбанк валютой из ЗВР - второй создавал фиктивные заявки импортеров на покупку валюты и отправлял ее в офшоры!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:09
reef написав:
Ну так и несите теперь крест свой достойно
... особисто я - і не цураюсь!
- несу той хрест з високопіднятою головою, хоч бачу/відчуваю, як так і хочуть надіти на мене колючий вінок, порохоіуди!
- і так, це ОСТАННІЙ шанс для України!
- бо від багатьох таке чув і сам вже не одноразово себе ловлю на думці/чи, даю собі слово - що, якщо(раптом) так нічого і не вийде в Зе-команди за рік, а тим більше за 5р. - то я більше ніколи НЕ ПІДУ НА ВИБОРИ!!!
...і так все йшов голосувати вимушено/через силу - бо нікому не вірив.... - і так і було - нічого на краще(масштабно) не змінювалось усі ці 28 років!
- правда, Ющенку був повірив(навіть, помаранчеву пов'язку носив на коліні
)
- після нього, я вже казав, що не вірю НІКОМУ!
... і от тут появився Зеленський...
- щиро і сміливо він рубав правду-матку з екрану про всіх!
- отак просто, по-народному/по-простецькому - він говорив відкрито про всі проблеми, які турбують пересічних....
- і так.... НАДІЯ І ВІРА зародилась у пересічних.... остання...... ОСТАННЯ НАДІЯ НА КРАЩЕ МАЙБУТНЄ ДЛЯ УКРАЇНИ І ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ!
.... в іншому випадку я(та й думаю більша половина з нас - отих 73%) ЗАВ'ЯЖЕМО з політикою назавжди....
- на ґудз......
- але все у нас вийде!
- і все ми зможемо/поборемо!
- СЛАВА УКРАЇНСЬКОМКУ НАРОДУ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:11
Долярчик жизнь как игра в шахматы.В конце игры все фигуры попадают в одну коробку
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:19
Долярчик написав: reef написав:
Ну так и несите теперь крест свой достойно
... особисто я - і не цураюсь!
- несу той хрест з високопіднятою головою, хоч бачу/відчуваю, як так і хочуть надіти на мене колючий вінок, порохоіуди!
- і так, це ОСТАННІЙ шанс для України!
- бо від багатьох таке чув і сам вже не одноразово себе ловлю на думці/чи, даю собі слово - що, якщо(раптом) так нічого і не вийде в Зе-команди за рік, а тим більше за 5р. - то я більше ніколи НЕ ПІДУ НА ВИБОРИ!!!
...і так все йшов голосувати вимушено/через силу - бо нікому не вірив.... - і так і було - нічого на краще(масштабно) не змінювалось усі ці 28 років!
- правда, Ющенку був повірив(навіть, помаранчеву пов'язку носив на коліні
)
- після нього, я вже казав, що не вірю НІКОМУ!
... і от тут появився Зеленський...
- щиро і сміливо він рубав правду-матку з екрану про всіх!
- отак просто, по-народному/по-простецькому - він говорив відкрито про всі проблеми, які турбують пересічних....
- і так.... НАДІЯ І ВІРА зародилась у пересічних.... остання...... ОСТАННЯ НАДІЯ НА КРАЩЕ МАЙБУТНЄ ДЛЯ УКРАЇНИ І ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ!
.... в іншому випадку я(та й думаю більша половина з нас - отих 73%) ЗАВ'ЯЖЕМО з політикою назавжди....
- на ґудз......
- але все у нас вийде!
- і все ми зможемо/поборемо!
- СЛАВА УКРАЇНСЬКОМКУ НАРОДУ!!!
Перестаньте находится в состоянии бреда ,особенно с лозунгами .
Вы , после подписи , что какую то группу предпринимателей не будут трогать (в новых законах)вообще перестали существовать ....
Всех ,значит ,пусть перетрут , а все остальное вас не волнует .
Вашу группу (по моему 1 ) не тронут , а остальное не волнует .....))) ну не м уд а к ?
Это результат вашей ограниченности ---ПЕРВАЯ ГРУППА
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:22
Мизантрóп написав:Долярчик
жизнь как игра в шахматы.В конце игры все фигуры попадают в одну коробку
... але бувають, як скучні партії, так і досить цікаві!(заплутані і з різними комбінаціями)
- і комусь ставлять мат за 2-3 хода, а хтось петляє всю партію...
...але і в шахах використовується не тільки знання/розум, але і хитрість
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:24
zРадио
Поэтому не нужно рассказывать о злом Бене и доброй Гонтаревой. Оба зарабатывали на девальвации, действия в связке: одна печатала гривну и снабжала межбанк валютой из ЗВР - второй создавал фиктивные заявки импортеров на покупку валюты и отправлял ее в офшоры!
Вы здесь знак равенства между Гонтаревой и Беней не пытайтесь поставить. Беня никогда не кидал своих вкладчиков на деньги как это делала Гонтарева, просто закрывая банки и отправляя их на ликвидацию. Вспомните дипломнета и таких как он, и сколько они потеряли из-за Гонтаревой в Дельте, не вписавшись в сумму гарантирования. Если бы у меня был банк и он оказался под угрозой национализации или ликвидации, я бы тоже из него деньги выводил, в этом Беню винить нельзя. Гонтаревой и НБУ нужно было не кидать людей на деньги, а докапитализировать банки и ставить туда свой менеджмент. А то она на все обвинения в свой адрес говорит, так эти же ликвидированные банки деньги отмывали. А потом раз и суд, и выясняется что деньги никто не отмывал, а банк то уже все, отправили на ликвидацию. Получается как с теми полицейскими, мы вас сначала расстреляем, а вы потом обжалуете наши действия в суде.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:26
Долярчик написав: Мизантрóп написав:Долярчик
жизнь как игра в шахматы.В конце игры все фигуры попадают в одну коробку
... але бувають, як скучні партії, так і досить цікаві!(заплутані і з різними комбінаціями)
- і комусь ставлять мат за 2-3 хода, а хтось петляє всю партію...
...але і в шахах використовується не тільки знання/розум, але і хитрість
Это вы хитрый ?
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холява
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:30
холява
... без хамства можете?
- давайте, хоч дочекаємось весни, а тоді вже будемо судити - чи 73% помилились, чи зробили правильно, і що Холяві перекрили краник торгівлі з рашкою... як і змусили платити все легально!
(тут/в цьому місці - я хотів вас задіти за ваше хамство
)
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 21 вер, 2019 21:31, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:31
холява
он про меня
Долярчик написав:
тоді вже будемо судити - чи 73% помилились, чи зробили правильно
миллионы мух не ошибаются
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Суб 21 вер, 2019 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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