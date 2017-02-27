Додано: Суб 21 вер, 2019 21:09

reef написав: Ну так и несите теперь крест свой достойно Ну так и несите теперь крест свой достойно

... особисто я - і не цураюсь!- несу той хрест з високопіднятою головою, хоч бачу/відчуваю, як так і хочуть надіти на мене колючий вінок, порохоіуди!- і так, це ОСТАННІЙ шанс для України!- бо від багатьох таке чув і сам вже не одноразово себе ловлю на думці/чи, даю собі слово - що, якщо(раптом) так нічого і не вийде в Зе-команди за рік, а тим більше за 5р. - то я більше ніколи НЕ ПІДУ НА ВИБОРИ!!!...і так все йшов голосувати вимушено/через силу - бо нікому не вірив.... - і так і було - нічого на краще(масштабно) не змінювалось усі ці 28 років!- правда, Ющенку був повірив(навіть, помаранчеву пов'язку носив на коліні- після нього, я вже казав, що не вірю НІКОМУ!... і от тут появився Зеленський...- щиро і сміливо він рубав правду-матку з екрану про всіх!- отак просто, по-народному/по-простецькому - він говорив відкрито про всі проблеми, які турбують пересічних....- і так.... НАДІЯ І ВІРА зародилась у пересічних.... остання...... ОСТАННЯ НАДІЯ НА КРАЩЕ МАЙБУТНЄ ДЛЯ УКРАЇНИ І ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ!.... в іншому випадку я(та й думаю більша половина з нас - отих 73%) ЗАВ'ЯЖЕМО з політикою назавжди....- на ґудз......- але все у нас вийде!- і все ми зможемо/поборемо!- СЛАВА УКРАЇНСЬКОМКУ НАРОДУ!!!