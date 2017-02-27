olivera написав:

Поэтому не нужно рассказывать о злом Бене и доброй Гонтаревой. Оба зарабатывали на девальвации, действия в связке: одна печатала гривну и снабжала межбанк валютой из ЗВР - второй создавал фиктивные заявки импортеров на покупку валюты и отправлял ее в офшоры!

Вы здесь знак равенства между Гонтаревой и Беней не пытайтесь поставить. Беня никогда не кидал своих вкладчиков на деньги как это делала Гонтарева, просто закрывая банки и отправляя их на ликвидацию. Вспомните дипломнета и таких как он, и сколько они потеряли из-за Гонтаревой в Дельте, не вписавшись в сумму гарантирования. Если бы у меня был банк и он оказался под угрозой национализации или ликвидации, я бы тоже из него деньги выводил, в этом Беню винить нельзя.