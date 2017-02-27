Поэтому не нужно рассказывать о злом Бене и доброй Гонтаревой. Оба зарабатывали на девальвации, действия в связке: одна печатала гривну и снабжала межбанк валютой из ЗВР - второй создавал фиктивные заявки импортеров на покупку валюты и отправлял ее в офшоры!
Вы здесь знак равенства между Гонтаревой и Беней не пытайтесь поставить. Беня никогда не кидал своих вкладчиков на деньги как это делала Гонтарева, просто закрывая банки и отправляя их на ликвидацию. Вспомните дипломнета и таких как он, и сколько они потеряли из-за Гонтаревой в Дельте, не вписавшись в сумму гарантирования. Если бы у меня был банк и он оказался под угрозой национализации или ликвидации, я бы тоже из него деньги выводил, в этом Беню винить нельзя.
Если вы обратили внимание, то процитированное не о национализации, а о другом процессе - девальвации 2014-2015 гг, когда банки за откат брали в НБУ рефинанс и обращали его в валюту, играя против гривны.
И я таки настаиваю, что Приват в этом процессе участвовал! Притом, был не последней скрипкой, имея возможность привлекать средства в больших размерах с учетом своего масштаба.
А что касается процессов 2016-го года - моя позиция была высказана выше, и она похожа на вашу, высказанную ниже моей: докапитализация была нужна, национализация - нет
zРадио написав:А что касается процессов 2016-го года - моя позиция была высказана выше, и она похожа на вашу, высказанную ниже моей: докапитализация была нужна, национализация - нет
Вот совсем нелогично: если мы видим явные признаки вывода денег под проблемные кредиты - давать реф, не получая взамен рычагов контроля целевого использования.....это была бы мега-коррупционная история.
zРадио написав:А что касается процессов 2016-го года - моя позиция была высказана выше, и она похожа на вашу, высказанную ниже моей: докапитализация была нужна, национализация - нет
Вот совсем нелогично: если мы видим явные признаки вывода денег под проблемные кредиты - давать реф, не получая взамен рычагов контроля целевого использования.....это была бы мега-коррупционная история.
"Явные признаки вывода денег" - это ваша придумка. В Привате имели место явные признаки потребности в капитале. А генезис этих потребностей уже более сложный, чем ваше упрощение (напомню, что в докапитализации нуждались и дочки европейских банков - станете утверждать, что и там существовали "явные признаки вывода денег"?).
Что же касается гарантий кредитору при выдаче рефинанса - государство могло взять залог в виде акций с правом маржевого требования. Могло стать мажором, а не 100%-м собственником. Есть разные конструкции. Но пошли путем отложенного конфликта...
Жесткое решение было обусловлено системообразующей ролью привата в масштабах всей нашей банковской системы. Понятно, что решение больше политическое, чем правовое, но это из серии "победителей не судят": удержать доверие населения к банкам в тогдашних реалиях вопрос не менее важный, чем военное строительство.
juristkostya написав:Понятно, что решение больше политическое, чем правовое, но это из серии "победителей не судят": удержать доверие населения к банкам в тогдашних реалиях вопрос не менее важный, чем военное строительство.
Такой ответ принимается. Но хочется внести пару уточнений:
1. Доверие населения к банкам частично самими же "реформаторами" и было подорвано.
2. Победители, которых не судят - это явление временное. До 2019-го не судили Гонтареву, сейчас будут не судить Коломойского. А население заплатит за каждый такой кейс!
- давайте, хоч дочекаємось весни, а тоді вже будемо судити - чи 73% помилились, чи зробили правильно, і що Холяві перекрили краник торгівлі з рашкою... як і змусили платити все легально! (тут/в цьому місці - я хотів вас задіти за ваше хамство )
Я СОВРАЛ ? ...может вы не говорили ?
С Россией НИКТО кран не перекрывал (посмотрите статистику по таможне).
Всегда работал легально и по белому .
Согласитесь , что из за зла написали ибо крыть нечем . Первая группа _ДОЛЛЯРЧИК
Та ні, країна та, а живимо ми саме так, як більшість того захотіла.
А был выбор?
Звісно ж був, як і в народних казках: наліво підешь-голову втратять, направо підешь-коня не стане, прямо підешь -дракон з'їсть. Тому я й нікуди і не пішов. Бо хто за дівчину сплачує, той її і .. І що саме цікаве, що чим дівчина бідніша, тим меньше треба годувати. І так всі 28 років. Нічого тут не зміниться.