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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2168216921702171>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 130
Не нижче 24.50
52%
67
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
18
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:31

  olivera написав:zРадио
Поэтому не нужно рассказывать о злом Бене и доброй Гонтаревой. Оба зарабатывали на девальвации, действия в связке: одна печатала гривну и снабжала межбанк валютой из ЗВР - второй создавал фиктивные заявки импортеров на покупку валюты и отправлял ее в офшоры!

Вы здесь знак равенства между Гонтаревой и Беней не пытайтесь поставить. Беня никогда не кидал своих вкладчиков на деньги как это делала Гонтарева, просто закрывая банки и отправляя их на ликвидацию. Вспомните дипломнета и таких как он, и сколько они потеряли из-за Гонтаревой в Дельте, не вписавшись в сумму гарантирования. Если бы у меня был банк и он оказался под угрозой национализации или ликвидации, я бы тоже из него деньги выводил, в этом Беню винить нельзя.


Если вы обратили внимание, то процитированное не о национализации, а о другом процессе - девальвации 2014-2015 гг, когда банки за откат брали в НБУ рефинанс и обращали его в валюту, играя против гривны.

И я таки настаиваю, что Приват в этом процессе участвовал! Притом, был не последней скрипкой, имея возможность привлекать средства в больших размерах с учетом своего масштаба.

А что касается процессов 2016-го года - моя позиция была высказана выше, и она похожа на вашу, высказанную ниже моей: докапитализация была нужна, национализация - нет
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:35

  zРадио написав:А что касается процессов 2016-го года - моя позиция была высказана выше, и она похожа на вашу, высказанную ниже моей: докапитализация была нужна, национализация - нет

Вот совсем нелогично:
если мы видим явные признаки вывода денег под проблемные кредиты - давать реф, не получая взамен рычагов контроля целевого использования.....это была бы мега-коррупционная история.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:42

  juristkostya написав:
  zРадио написав:А что касается процессов 2016-го года - моя позиция была высказана выше, и она похожа на вашу, высказанную ниже моей: докапитализация была нужна, национализация - нет

Вот совсем нелогично:
если мы видим явные признаки вывода денег под проблемные кредиты - давать реф, не получая взамен рычагов контроля целевого использования.....это была бы мега-коррупционная история.


"Явные признаки вывода денег" - это ваша придумка. В Привате имели место явные признаки потребности в капитале. А генезис этих потребностей уже более сложный, чем ваше упрощение (напомню, что в докапитализации нуждались и дочки европейских банков - станете утверждать, что и там существовали "явные признаки вывода денег"?).

Что же касается гарантий кредитору при выдаче рефинанса - государство могло взять залог в виде акций с правом маржевого требования. Могло стать мажором, а не 100%-м собственником. Есть разные конструкции. Но пошли путем отложенного конфликта...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:50

Какая-то хрень со всех сторон. Капитан Либо, доложи ситуацию? Уже полная ж***, или еще можно помучаться?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:51

Жесткое решение было обусловлено системообразующей ролью привата в масштабах всей нашей банковской системы. Понятно, что решение больше политическое, чем правовое, но это из серии "победителей не судят": удержать доверие населения к банкам в тогдашних реалиях вопрос не менее важный, чем военное строительство.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:жизнь как игра в шахматы.В конце игры все фигуры попадают в одну коробку


яка гра, кеш-флоу кіясакі? :)
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:59

  juristkostya написав:Понятно, что решение больше политическое, чем правовое, но это из серии "победителей не судят": удержать доверие населения к банкам в тогдашних реалиях вопрос не менее важный, чем военное строительство.


Такой ответ принимается. Но хочется внести пару уточнений:

1. Доверие населения к банкам частично самими же "реформаторами" и было подорвано.

2. Победители, которых не судят - это явление временное. До 2019-го не судили Гонтареву, сейчас будут не судить Коломойского. А население заплатит за каждый такой кейс!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:17

  Долярчик написав:холява
... без хамства можете?

- давайте, хоч дочекаємось весни, а тоді вже будемо судити - чи 73% помилились, чи зробили правильно, і що Холяві перекрили краник торгівлі з рашкою... як і змусили платити все легально!
(тут/в цьому місці - я хотів вас задіти за ваше хамство :wink: :lol: )


Я СОВРАЛ ?
...может вы не говорили ?

С Россией НИКТО кран не перекрывал (посмотрите статистику по таможне).

Всегда работал легально и по белому .

Согласитесь , что из за зла написали ибо крыть нечем .
Первая группа _ДОЛЛЯРЧИК
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:20

  Petro2004 написав:
  ЛАД написав:
  yuri_m написав:....
У меня эти доллары не лежат в матрасе, а работают и 5-6% чистыми в месяц приносят. ...

Если не секрет, каким образом?


то все брехня.
навіть якщо позичати гроші бізнесу, то раніше в Києві брали під 3% в місяць. зараз беруть під 1,5% - 2%.
інакше - фіг його знає що то за бізнес з 60% річними!?

наркотики , оружие, торговля людьми и больше 60%
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:20

  Alex2007 написав:
  reef написав:
  sinus написав:Може не в тій країні ми живемо?

Та ні, країна та, а живимо ми саме так, як більшість того захотіла.


А был выбор? :roll:


Звісно ж був, як і в народних казках: наліво підешь-голову втратять, направо підешь-коня не стане, прямо підешь -дракон з'їсть.
Тому я й нікуди і не пішов.
Бо хто за дівчину сплачує, той її і ..
І що саме цікаве, що чим дівчина бідніша, тим меньше треба годувати.
І так всі 28 років.
Нічого тут не зміниться.
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