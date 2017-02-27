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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 вер, 2019 22:22
Surfer написав: Сибарит написав:
Долар США..................2461,7559............2443,2618
Этот день в истории:
2017 - 2618.96 (-175)
2018 - 2806.18 (-363)
2016 - 2580.55 (-137)
2015 - 2163.93 (+279
)
Уровни ТРЕХ предыдущих лет пройдены, впереди остался уровень 2015 года, который наконец стал меньше 3 грн. Всего за год отыграно 3,63 грн
от пика 2018 года - намного больше чем осталось отыграть до уровня 2015 года 2,79грн.
о том что после 24,7 ми пойдем на 21 я написал еще наверное больше месяца назад когда курс был около 26 грн за 1 у.е.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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yama
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:28
Я у Бенеботов и других сочувствующих хочу спросить, да, безусловно, 14-15 годы это была полная жО, все испытывали трудности, брали реф в НБУ и тд., Но почему тогда Гонтарева и Ко не завалила ни один банк с западным капиталом - почему не упали Аваль, ОТП, Укрсиб, Кредо, Агриколь ..,а?
Там что дерибанить было нечего, или кризис их стороной обошёл?! И почему при этом сыпались шумерские банки наших олигархов - все упали кроме Пумба! Потому что все эти банки работали в одну сторону - тупо пылесосили бабло для своих хозяев и как только запахло жареным - просто всех кинули, а главным пылесосом был Приват во главе с Беней, который где только мог обирал страну: Укрнафта, ферросплавы, Приват и многая и многая...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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