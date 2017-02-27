Додано: Суб 21 вер, 2019 22:28

Я у Бенеботов и других сочувствующих хочу спросить, да, безусловно, 14-15 годы это была полная жО, все испытывали трудности, брали реф в НБУ и тд., Но почему тогда Гонтарева и Ко не завалила ни один банк с западным капиталом - почему не упали Аваль, ОТП, Укрсиб, Кредо, Агриколь ..,а?

Там что дерибанить было нечего, или кризис их стороной обошёл?! И почему при этом сыпались шумерские банки наших олигархов - все упали кроме Пумба! Потому что все эти банки работали в одну сторону - тупо пылесосили бабло для своих хозяев и как только запахло жареным - просто всех кинули, а главным пылесосом был Приват во главе с Беней, который где только мог обирал страну: Укрнафта, ферросплавы, Приват и многая и многая...

Пірнач у гривню з валютного трампліну!