RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2168216921702171

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 130
Не нижче 24.50
52%
67
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
18
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:22

  Surfer написав:
  Сибарит написав:Долар США..................2461,7559............2443,2618

Этот день в истории:
2017 - 2618.96 (-175)
2018 - 2806.18 (-363)

2016 - 2580.55 (-137)
2015 - 2163.93 (+279)


Уровни ТРЕХ предыдущих лет пройдены, впереди остался уровень 2015 года, который наконец стал меньше 3 грн. Всего за год отыграно 3,63 грн от пика 2018 года - намного больше чем осталось отыграть до уровня 2015 года 2,79грн.

о том что после 24,7 ми пойдем на 21 я написал еще наверное больше месяца назад когда курс был около 26 грн за 1 у.е. :wink:
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2297 раз.
Подякували: 235 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:28

Я у Бенеботов и других сочувствующих хочу спросить, да, безусловно, 14-15 годы это была полная жО, все испытывали трудности, брали реф в НБУ и тд., Но почему тогда Гонтарева и Ко не завалила ни один банк с западным капиталом - почему не упали Аваль, ОТП, Укрсиб, Кредо, Агриколь ..,а?
Там что дерибанить было нечего, или кризис их стороной обошёл?! И почему при этом сыпались шумерские банки наших олигархов - все упали кроме Пумба! Потому что все эти банки работали в одну сторону - тупо пылесосили бабло для своих хозяев и как только запахло жареным - просто всех кинули, а главным пылесосом был Приват во главе с Беней, который где только мог обирал страну: Укрнафта, ферросплавы, Приват и многая и многая...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2168216921702171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, sinus, Surfer і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1572, 1573, 1574
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15739 1882773
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 16:31
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 20, 21, 22
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
216 19252
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 12:27
d44
Валютный рынок в мире 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6708 1455661
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 14:07
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.