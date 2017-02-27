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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 вер, 2019 22:22
Surfer написав: Сибарит написав:
Долар США..................2461,7559............2443,2618
Этот день в истории:
2017 - 2618.96 (-175)
2018 - 2806.18 (-363)
2016 - 2580.55 (-137)
2015 - 2163.93 (+279
)
Уровни ТРЕХ предыдущих лет пройдены, впереди остался уровень 2015 года, который наконец стал меньше 3 грн. Всего за год отыграно 3,63 грн
от пика 2018 года - намного больше чем осталось отыграть до уровня 2015 года 2,79грн.
о том что после 24,7 ми пойдем на 21 я написал еще наверное больше месяца назад когда курс был около 26 грн за 1 у.е.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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yama
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:28
Я у Бенеботов и других сочувствующих хочу спросить, да, безусловно, 14-15 годы это была полная жО, все испытывали трудности, брали реф в НБУ и тд., Но почему тогда Гонтарева и Ко не завалила ни один банк с западным капиталом - почему не упали Аваль, ОТП, Укрсиб, Кредо, Агриколь ..,а?
Там что дерибанить было нечего, или кризис их стороной обошёл?! И почему при этом сыпались шумерские банки наших олигархов - все упали кроме Пумба! Потому что все эти банки работали в одну сторону - тупо пылесосили бабло для своих хозяев и как только запахло жареным - просто всех кинули, а главным пылесосом был Приват во главе с Беней, который где только мог обирал страну: Укрнафта, ферросплавы, Приват и многая и многая...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:29
Яша написав:
ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.
итак ближе к полуночи ловите правду матку
:
Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?
Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....
К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита
что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....
Востаннє редагувалось yama
в Суб 21 вер, 2019 22:33, всього редагувалось 2 разів.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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yama
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:31
yama написав: Surfer написав: Сибарит написав:
Долар США..................2461,7559............2443,2618
Этот день в истории:
2017 - 2618.96 (-175)
2018 - 2806.18 (-363)
2016 - 2580.55 (-137)
2015 - 2163.93 (+279
)
Уровни ТРЕХ предыдущих лет пройдены, впереди остался уровень 2015 года, который наконец стал меньше 3 грн. Всего за год отыграно 3,63 грн
от пика 2018 года - намного больше чем осталось отыграть до уровня 2015 года 2,79грн.
о том что после 24,7 ми пойдем на 21 я написал еще наверное больше месяца назад когда курс был около 26 грн за 1 у.е.
До 21 не підемо, є відчуття, що напрямок руху зміниться вже через місяць, а за місяць до 21 не встигне досягнути.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:33
freeze написав: asti написав:
И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))
Приват не упал. По крайней мере в тот декабрьский месяц 2016 года, приват24 работал как часы, денежки летали, депозиты выдавались, банкоматы /до заявления Гонтаревой/ наличные выдавали без проблем.
Так валили много банков , может быть в понятии гонтаревой , далекой от банковской деятельности, это называлось "стресс-тестами", но я сам свидетель как искуственно создавалась паника вплоть до нагнанных бабок-демонстрантов "верните наши деньги", очевидно заказного толка. При чем я тут же в этом банке спокойно решал все свои вопросы по выдаче денег в том числе. Валили и нормально работающие банки , не только привата это касалось. Что это отсутствие профессионализма и опыта в банковской сфере или чей то заказ - пока остается только донадываться.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:33
juristkostya написав: zРадио написав:
А что касается процессов 2016-го года - моя позиция была высказана выше, и она похожа на вашу, высказанную ниже моей: докапитализация была нужна, национализация - нет
Вот совсем нелогично:
если мы видим явные признаки вывода денег под проблемные кредиты - давать реф, не получая взамен рычагов контроля целевого использования.....это была бы мега-коррупционная история.
Интересно, а что оставалось делать Стельмаху или Гонтаревой если им звонил Беня и говорил (а я уверен, что так оно и было): люди выносят бабло, если вы завтра не дадите мне X ярдов - банк ляжет, а в банке половина депозитов страны!
Надо было сразу национализировать, а не рефинансы раздавать, но, как говориться, не было политической воли//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:36
yama написав: Яша написав:
ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.
итак ближе к полуночи ловите правду матку
:
Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?
Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....
К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита
что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....
Теж так думаю, що може такий сценарій статися, лише не розумію тільки для чого він Путіну?
Що з цього нападу за користь для нього?
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:38
yama написав: Яша написав:
ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.
итак ближе к полуночи ловите правду матку
:
Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?
Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....
К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита
что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....
Я давно заметил , днем яма пусть иногда, но дает еще более менее адекватные коментарии, но видимо уже давно в привычку у него вошло бухать по ночам. Вечно наливается и по ночам всякую несусветную ересь несет.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:40
Surfer написав: freeze написав: asti написав:
И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))
Приват не упал. По крайней мере в тот декабрьский месяц 2016 года, приват24 работал как часы, денежки летали, депозиты выдавались
Так валили много банков.Валили и нормально работающие банки , не только привата это касалось.
В который раз спрашиваю, если валили нормально работающие банки - почему не завали Аваль, Агриколь, Укрсиб, ОТП, Кредо, Альфу почему в концов русские банки даже находясь под жесточайшими санкциями продолжают выполнять обязательства хотя терпят многомиллиардные убытки? (и VTB работал бы если бы не позиция Порошенко - это для меня единственный пример когда банк завалили!!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:41
Petro2004 написав: ЛАД написав: yuri_m написав:
....
У меня эти доллары не лежат в матрасе, а работают и 5-6% чистыми в месяц приносят. ...
Если не секрет, каким образом?
то все брехня.
навіть якщо позичати гроші бізнесу, то раніше в Києві брали під 3% в місяць. зараз беруть під 1,5% - 2%.
інакше - фіг його знає що то за бізнес з 60% річними!?
yama написав:
наркотики , оружие, торговля людьми и больше 60%
Да без оружия наркотиков торговли людьми можно сотни %% в месяц делать. Но это касаемо бизнеса, а речь шла про пассивный доход , где 5% в месяц весьма сомнительны.
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