Додано: Суб 21 вер, 2019 22:29

Яша написав: ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи. ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.

итак ближе к полуночи ловите правду маткуЯ вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзитачто то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....