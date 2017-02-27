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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2169217021712172

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 131
Не нижче 24.50
51%
67
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
15%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:53

  sinus написав:
  yama написав:итак ближе к полуночи ловите правду матку :) :
Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?
Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....
К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита :lol: что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так .... :roll:

Теж так думаю, що може такий сценарій статися, лише не розумію тільки для чого він Путіну?
Що з цього нападу за користь для нього?

Какую логику Вы пытаетесь найти в действиях Путина?
Ещё Бисмарк сказал: "...потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью."
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:00

  sinus написав:
  yama написав:
  Яша написав:ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.

итак ближе к полуночи ловите правду матку :) :
Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?
Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....
К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита :lol: что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так .... :roll:

Теж так думаю, що може такий сценарій статися, лише не розумію тільки для чого він Путіну?
Що з цього нападу за користь для нього?

Очевидно же: полная власть в Крыжополе
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:17

  yama написав:
  Яша написав:ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.

итак ближе к полуночи ловите правду матку :) :
Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?
Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....
К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита :lol: что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так .... :roll:

Пока патриоты ищут зраду во всем, капиталисты делают деньги, а особенно немцы, у них в крови считать каждую копейку, и если они смогут газ купить дешевле на эту копейку, то они его купят. Может потому и живут богато ?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:21

  asti написав:Интересно, а что оставалось делать Стельмаху или Гонтаревой если им звонил Беня и говорил (а я уверен, что так оно и было): люди выносят бабло, если вы завтра не дадите мне X ярдов - банк ляжет, а в банке половина депозитов страны!


Что оставалось - контролировать использование предоставленных кредитов на предопределенные цели!!! Для этого у НБУ есть все инструменты! Я выше описывал один из - давать отлуп заявкам на покупку валюты на межбанке за кредитные средства.

Однако НБУ не только НЕ делал этого, НБУ еще и качественно СНАБЖАЛ межбанк валютой из ЗВР. Предоставил банкам гривну (1), предоставил банкам валюту (2), чем благословил курсовые качели (3). Это прямое и неопровержимое доказательство мошенничества по предварительному сговору группы лиц - объемы покупки валюты резко увеличивались в аккурат после выдачи порций рефинанса.

История этих злоупотреблений есть, и даже доступна публично - было бы желание наказать виновных...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:42

  Долярчик написав:...хммм, цікаво спостерігати.... - що в перший рік війни спостерігалось, що КОЖЕН хоче/говорить про те, що "швидше б закінчилась війна!"
- на другий рік війни - вже лиш деякі так говорили....

... а тепер - нікого не чути!... лише на Новий рік і на Великдень десь пролунає така фраза...

- то що, всі вже ЗМИРИЛИСЬ/ВЛАШТОВУЄ такий стан України, що всі МОВЧАТЬ???!
- невже немає жодних ідей, як припинити цю війну???
- невже безвихідь???!

є два варіанти закінчення війни :
- перемога
- капітуляція ( програш)
іншого не придумали
відповідно є дві ідеї -
а) наступ
б) капітуляція
На вашу думку ми готові до наступу ? :roll:
чи ви пропонуєте капітуляцію ?
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:49

  Surfer написав:
  freeze написав:
  asti написав:И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))
Приват не упал. По крайней мере в тот декабрьский месяц 2016 года, приват24 работал как часы, денежки летали, депозиты выдавались
Так валили много банков.Валили и нормально работающие банки , не только привата это касалось.

  asti написав:В который раз спрашиваю, если валили нормально работающие банки - почему не завали Аваль, Агриколь, Укрсиб, ОТП, Кредо, Альфу почему в концов русские банки даже находясь под жесточайшими санкциями продолжают выполнять обязательства хотя терпят многомиллиардные убытки? (и VTB работал бы если бы не позиция Порошенко - это для меня единственный пример когда банк завалили!!)


С западными банками все ясно - побоялись их крошить. С русскими банками сама гонтарева говорила что "дружит". "Дружит" настолько что всю дорогу называла нацбанк центробанком - по примеру россии, когда со времен Гетьмана, Ющенко Стелдьмаха, пинзеныка и пр. это был НАЦБАНК ! Потому что бизнес порошенко продолжал сотрудничать с РФ его каденцию, несмотря на бравурные речи "геть вид москвы", для плебса но не для себя любимых.

Да потому что вот :
Валерия Гонтарева и Панама: как США остановили ее бизнес с приспешником Путина
Валерия Гонтарева до перехода в НБУ была бизнес-партнером российского чиновника. Только секторальные санкции США и ЕС против России прекратили совместный бизнес Гонтаревой с российским государственным финансистом, который одалживал ей десятки миллионов гривен


Вот
Гонтарева и $1,5 млрд Януковича: в прямом эфире у Шустера озвучили громкое обвинение Луценко

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Соболев обвинил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в том, что тот намеренно засекретил дело о выводе денег беглого экс-президента Виктора Януковича.

Подробностями поделился он в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 20 сентября. Речь идет о 1,5 миллиарда долларов.

"Почему он так настаивал? Да потому что там прямо названы 6 офшорных компаний, через которые благодаря ICU, которой руководила Гонтарева, вывели эти средства окружения Януковича", – сказал Соболев.

В апреле 2017 года Краматорский суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов режима беглого экс-президента.

В 2018 году появилась информация, что выводить деньги якобы помогала компания экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.


и вот :
Ущерб на миллиарды: всплыли данные о связи Гонтаревой с "семьей" Януковича

Генеральная прокуратура Украины заинтересовалась возможной причастностью экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к завладению 2 миллионами гривен "Аграрного фонда".

Ей и совладельцу украинской инвесткомпании ICU (управляющей активами президента Украины Порошенко) Константину Стеценко объявили о подозрении в рамках расследования резонансного дела беглого олигарха Сергея Курченко и "семьи" Виктора Януковича, пишет УНИАН со ссылкой на собственные источники.

В документах, которые предоставили агентству анонимные собеседники, следователи ГПУ обратили внимание на вероятную связь Гонтаревой и Стеценко с "семьей" бывшего украинского президента.

"Следователи Генпрокуратуры подозревают Гонтареву, которая до назначения главой НБУ была совладелицей компании ICU, и Стеценко в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса "по факту содействия преступной организации и пособничестве в незаконном завладении чужим имуществом ‒ денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2,069 млрд гривен", ‒ уточнили в агентстве.

По данным следствия, в 2014 году схема присвоения денег была реализована путем заключения коммерческим "Брокбизнесбанком" поддельных соглашений покупки-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком.

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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:53

  zРадио написав:
  shapo написав:
Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады.


Но в процессе ликвидации будет из чего возвращать им их средства - из активов высокого качества.
.....

Что-то я не помню ни одного такого банка у нас (с активами высокого качества).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:53

  asti написав:В который раз спрашиваю, если валили нормально работающие банки - почему не завали Аваль, Агриколь, Укрсиб, ОТП, Кредо, Альфу почему в концов русские банки даже находясь под жесточайшими санкциями продолжают выполнять обязательства хотя терпят многомиллиардные убытки? (и VTB работал бы если бы не позиция Порошенко - это для меня единственный пример когда банк завалили!!)


Почему не завалили дочки крупнейших иностранных банков или госбанков ?
Потому что муха не может завалить слона.
Муха тут попыталась завалить небольшой местечковый по европейским меркам Приват, и то три года переварить не может и в судах икает.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:55

  ryabchenko2 написав:Какая-то хрень со всех сторон. Капитан Либо, доложи ситуацию? Уже полная ж***, или еще можно помучаться?

наверное опять ушёл в казино
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ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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