yama написав:итак ближе к полуночи ловите правду матку : Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ? Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность .... К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....
Теж так думаю, що може такий сценарій статися, лише не розумію тільки для чого він Путіну? Що з цього нападу за користь для нього?
Какую логику Вы пытаетесь найти в действиях Путина? Ещё Бисмарк сказал: "...потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью."
Яша написав:ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.
итак ближе к полуночи ловите правду матку : Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ? Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность .... К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....
Теж так думаю, що може такий сценарій статися, лише не розумію тільки для чого він Путіну? Що з цього нападу за користь для нього?
Очевидно же: полная власть в Крыжополе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Яша написав:ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.
итак ближе к полуночи ловите правду матку : Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ? Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность .... К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....
Пока патриоты ищут зраду во всем, капиталисты делают деньги, а особенно немцы, у них в крови считать каждую копейку, и если они смогут газ купить дешевле на эту копейку, то они его купят. Может потому и живут богато ?
asti написав:Интересно, а что оставалось делать Стельмаху или Гонтаревой если им звонил Беня и говорил (а я уверен, что так оно и было): люди выносят бабло, если вы завтра не дадите мне X ярдов - банк ляжет, а в банке половина депозитов страны!
Что оставалось - контролировать использование предоставленных кредитов на предопределенные цели!!! Для этого у НБУ есть все инструменты! Я выше описывал один из - давать отлуп заявкам на покупку валюты на межбанке за кредитные средства.
Однако НБУ не только НЕ делал этого, НБУ еще и качественно СНАБЖАЛ межбанк валютой из ЗВР. Предоставил банкам гривну (1), предоставил банкам валюту (2), чем благословил курсовые качели (3). Это прямое и неопровержимое доказательство мошенничества по предварительному сговору группы лиц - объемы покупки валюты резко увеличивались в аккурат после выдачи порций рефинанса.
История этих злоупотреблений есть, и даже доступна публично - было бы желание наказать виновных...
Долярчик написав:...хммм, цікаво спостерігати.... - що в перший рік війни спостерігалось, що КОЖЕН хоче/говорить про те, що "швидше б закінчилась війна!" - на другий рік війни - вже лиш деякі так говорили....
... а тепер - нікого не чути!... лише на Новий рік і на Великдень десь пролунає така фраза...
- то що, всі вже ЗМИРИЛИСЬ/ВЛАШТОВУЄ такий стан України, що всі МОВЧАТЬ???! - невже немає жодних ідей, як припинити цю війну??? - невже безвихідь???!
є два варіанти закінчення війни : - перемога - капітуляція ( програш) іншого не придумали відповідно є дві ідеї - а) наступ б) капітуляція На вашу думку ми готові до наступу ? чи ви пропонуєте капітуляцію ?
asti написав:И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))
Приват не упал. По крайней мере в тот декабрьский месяц 2016 года, приват24 работал как часы, денежки летали, депозиты выдавались
Так валили много банков.Валили и нормально работающие банки , не только привата это касалось.
asti написав:В который раз спрашиваю, если валили нормально работающие банки - почему не завали Аваль, Агриколь, Укрсиб, ОТП, Кредо, Альфу почему в концов русские банки даже находясь под жесточайшими санкциями продолжают выполнять обязательства хотя терпят многомиллиардные убытки? (и VTB работал бы если бы не позиция Порошенко - это для меня единственный пример когда банк завалили!!)
С западными банками все ясно - побоялись их крошить. С русскими банками сама гонтарева говорила что "дружит". "Дружит" настолько что всю дорогу называла нацбанк центробанком - по примеру россии, когда со времен Гетьмана, Ющенко Стелдьмаха, пинзеныка и пр. это был НАЦБАНК ! Потому что бизнес порошенко продолжал сотрудничать с РФ его каденцию, несмотря на бравурные речи "геть вид москвы", для плебса но не для себя любимых.
Народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Соболев обвинил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в том, что тот намеренно засекретил дело о выводе денег беглого экс-президента Виктора Януковича.
Подробностями поделился он в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 20 сентября. Речь идет о 1,5 миллиарда долларов.
"Почему он так настаивал? Да потому что там прямо названы 6 офшорных компаний, через которые благодаря ICU, которой руководила Гонтарева, вывели эти средства окружения Януковича", – сказал Соболев.
В апреле 2017 года Краматорский суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов режима беглого экс-президента.
В 2018 году появилась информация, что выводить деньги якобы помогала компания экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Генеральная прокуратура Украины заинтересовалась возможной причастностью экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к завладению 2 миллионами гривен "Аграрного фонда".
Ей и совладельцу украинской инвесткомпании ICU (управляющей активами президента Украины Порошенко) Константину Стеценко объявили о подозрении в рамках расследования резонансного дела беглого олигарха Сергея Курченко и "семьи" Виктора Януковича, пишет УНИАН со ссылкой на собственные источники.
В документах, которые предоставили агентству анонимные собеседники, следователи ГПУ обратили внимание на вероятную связь Гонтаревой и Стеценко с "семьей" бывшего украинского президента.
"Следователи Генпрокуратуры подозревают Гонтареву, которая до назначения главой НБУ была совладелицей компании ICU, и Стеценко в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса "по факту содействия преступной организации и пособничестве в незаконном завладении чужим имуществом ‒ денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2,069 млрд гривен", ‒ уточнили в агентстве.
По данным следствия, в 2014 году схема присвоения денег была реализована путем заключения коммерческим "Брокбизнесбанком" поддельных соглашений покупки-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком.
asti написав:В который раз спрашиваю, если валили нормально работающие банки - почему не завали Аваль, Агриколь, Укрсиб, ОТП, Кредо, Альфу почему в концов русские банки даже находясь под жесточайшими санкциями продолжают выполнять обязательства хотя терпят многомиллиардные убытки? (и VTB работал бы если бы не позиция Порошенко - это для меня единственный пример когда банк завалили!!)
Почему не завалили дочки крупнейших иностранных банков или госбанков ? Потому что муха не может завалить слона. Муха тут попыталась завалить небольшой местечковый по европейским меркам Приват, и то три года переварить не может и в судах икает.