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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2171217221732174>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 132
Не нижче 24.50
52%
68
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
2%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
19
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:05

  yama написав:о том что после 24,7 ми пойдем на 21 я написал еще наверное больше месяца назад когда курс был около 26 грн за 1 у.е.

это хорошо.
но увидим ли ещё уровень к примеру 14 или 10 или даже 8?
если дойдём до 8 то даже минимальная ЗП это будет около 500 баксов!!!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:05

  Surfer написав:Я давно заметил , днем яма пусть иногда, но дает еще более менее адекватные коментарии, но видимо уже давно в привычку у него вошло бухать по ночам. Вечно наливается и по ночам всякую несусветную ересь несет.
:mrgreen: скажу так : мне уже на корпоративах коллеги даже рюмку не ставят - не спрашивая :oops: И что сегодня было около 1 км бассейна и около 38 км велосипеда ( из них 20% вверх) естественно все на расслабленности, вообще без желания ставить какие либо рекорды или засекать время \ точный километраж , с короткими спринтами при обгоне автобусов на остановках и других пловцов в бассейне на дорожке. А по поводу прогнозов ..время покажет я сам хотел бы ошибаться :|
я Здесь на форуме для :
а) отслеживания настроя форумчан ( сентимента) ( ууу будет дорожать ....ууу будет дешеветь )
б) для офтопа ночи и выходного дня :oops:
Востаннє редагувалось yama в Нед 22 вер, 2019 00:13, всього редагувалось 1 раз.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:08

  ЛАД написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:
Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады.


Но в процессе ликвидации будет из чего возвращать им их средства - из активов высокого качества.
.....

Что-то я не помню ни одного такого банка у нас (с активами высокого качества).


У Форума, Эрде, ВиЭйБи, ВБР, Укрбизнес, Астра были среднерыночного качества кредитные портфели. Просто на эти активы кое у кого (на "п" начинается, на "о" заканчивается) был зуб - покупать их с дисконтом 98% просто и приятно :mrgreen:

PS: список - это только то, что по памяти
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:09

  andrein написав: Пока патриоты ищут зраду во всем, капиталисты делают деньги, а особенно немцы, у них в крови считать каждую копейку, и если они смогут газ купить дешевле на эту копейку, то они его купят. Может потому и живут богато ?
мы торгуємо з РФ аж гай шумить ! і навіть там де ніхто не думає шукати теж інтерес РФ : Водафон і Київстар . Але чомусь богатшими від цього ми не стаємо ...
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:20

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Не торопитесь.
Обещали серьёзные изменения в бюджете.
Посмотрим.
Пока, действительно, не было времени для разработки нового - правительство-то создано совсем недавно - а представить в ВР было пора.

Адекватный человек, претендуя на президентский пост, просто обязан опираться на команду.
Адекватная команда просто обязана иметь экономический блок вообще и реальный проект бюджета в частности.

Это не "спешка", как вы пишете - это осознание взятой на себя ответственности.

Вы считаете, что один человек (или даже небольшая группа людей) способен составить "реальный проект бюджета"?
Это даже не говоря о том, что никто не будет этим заниматься, не зная, пригодится ли это или пойдет в мусорную корзину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:24

  yama написав:Водафон і Київстар

а на турецком побережье хорошая погода? 8)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:25

  ЛАД написав:Вы считаете, что один человек (или даже небольшая группа людей) способен составить "реальный проект бюджета"?

ну Сеня и Азаров же, писали?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:18

  yama написав:.....
є два варіанти закінчення війни :
- перемога
- капітуляція ( програш)
іншого не придумали
відповідно є дві ідеї -
а) наступ
б) капітуляція
На вашу думку ми готові до наступу ? :roll:
чи ви пропонуєте капітуляцію ?

Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.
В истории прецеденты были.

Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЛАД написав:
  yama написав:.....
є два варіанти закінчення війни :
- перемога
- капітуляція ( програш)
іншого не придумали
відповідно є дві ідеї -
а) наступ
б) капітуляція
На вашу думку ми готові до наступу ? :roll:
чи ви пропонуєте капітуляцію ?

Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.
В истории прецеденты были.

Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная.


Есть четвертый вариант - ни нормального мира, ни активной войны, ни капитуляции, ни наступлений, то есть заморозка конфликта и отдача решений на откуп следующим поколениям.
К этому все идет.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:24

  uaprofi написав:
  yama написав:о том что после 24,7 ми пойдем на 21 я написал еще наверное больше месяца назад когда курс был около 26 грн за 1 у.е.

это хорошо.
но увидим ли ещё уровень к примеру 14 или 10 или даже 8?
если дойдём до 8 то даже минимальная ЗП это будет около 500 баксов!!!

8 увидеть можем.
После трёхкратной девальвации и деноминации - зачеркиваем один ноль. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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