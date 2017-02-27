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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 00:05
yama написав:
о том что после 24,7 ми пойдем на 21 я написал еще наверное больше месяца назад когда курс был около 26 грн за 1 у.е.
это хорошо.
но увидим ли ещё уровень к примеру 14 или 10 или даже 8?
если дойдём до 8 то даже минимальная ЗП это будет около 500 баксов!!!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:05
Surfer написав:
Я давно заметил , днем яма пусть иногда, но дает еще более менее адекватные коментарии, но видимо уже давно в привычку у него вошло бухать по ночам. Вечно наливается и по ночам всякую несусветную ересь несет.
скажу так : мне уже на корпоративах коллеги даже рюмку не ставят - не спрашивая
И что сегодня было около 1 км бассейна и около 38 км велосипеда ( из них 20% вверх) естественно все на расслабленности, вообще без желания ставить какие либо рекорды или засекать время \ точный километраж , с короткими спринтами при обгоне автобусов на остановках и других пловцов в бассейне на дорожке. А по поводу прогнозов ..время покажет я сам хотел бы ошибаться
я Здесь на форуме для :
а) отслеживания настроя форумчан ( сентимента) ( ууу будет дорожать ....ууу будет дешеветь )
б) для офтопа ночи и выходного дня
Востаннє редагувалось yama
в Нед 22 вер, 2019 00:13, всього редагувалось 1 раз.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:08
ЛАД написав: zРадио написав: shapo написав:
Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады.
Но в процессе ликвидации будет из чего возвращать им их средства - из активов высокого качества.
.....
Что-то я не помню ни одного такого банка у нас (с активами высокого качества).
У Форума, Эрде, ВиЭйБи, ВБР, Укрбизнес, Астра были среднерыночного качества кредитные портфели. Просто на эти активы кое у кого (на "п" начинается, на "о" заканчивается) был зуб - покупать их с дисконтом 98% просто и приятно
PS: список - это только то, что по памяти
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:09
andrein написав:
Пока патриоты ищут зраду во всем, капиталисты делают деньги, а особенно немцы, у них в крови считать каждую копейку, и если они смогут газ купить дешевле на эту копейку, то они его купят. Может потому и живут богато ?
мы торгуємо з РФ аж гай шумить ! і навіть там де ніхто не думає шукати теж інтерес РФ : Водафон і Київстар . Але чомусь богатшими від цього ми не стаємо ...
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:20
juristkostya написав: ЛАД написав:
Не торопитесь.
Обещали серьёзные изменения в бюджете.
Посмотрим.
Пока, действительно, не было времени для разработки нового - правительство-то создано совсем недавно - а представить в ВР было пора.
Адекватный человек, претендуя на президентский пост, просто обязан опираться на команду.
Адекватная команда просто обязана иметь экономический блок вообще и реальный проект бюджета в частности.
Это не "спешка", как вы пишете - это осознание взятой на себя ответственности.
Вы считаете, что один человек (или даже небольшая группа людей) способен составить "реальный проект бюджета"?
Это даже не говоря о том, что никто не будет этим заниматься, не зная, пригодится ли это или пойдет в мусорную корзину.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:24
yama написав:
Водафон і Київстар
а на турецком побережье хорошая погода?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:25
ЛАД написав:
Вы считаете, что один человек (или даже небольшая группа людей) способен составить "реальный проект бюджета"?
ну Сеня и Азаров же, писали?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:18
yama написав:
.....
є два варіанти закінчення війни :
- перемога
- капітуляція ( програш)
іншого не придумали
відповідно є дві ідеї -
а) наступ
б) капітуляція
На вашу думку ми готові до наступу ?
чи ви пропонуєте капітуляцію ?
Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.
В истории прецеденты были.
Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:23
ЛАД написав: yama написав:
.....
є два варіанти закінчення війни :
- перемога
- капітуляція ( програш)
іншого не придумали
відповідно є дві ідеї -
а) наступ
б) капітуляція
На вашу думку ми готові до наступу ?
чи ви пропонуєте капітуляцію ?
Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.
В истории прецеденты были.
Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная.
Есть четвертый вариант - ни нормального мира, ни активной войны, ни капитуляции, ни наступлений, то есть заморозка конфликта и отдача решений на откуп следующим поколениям.
К этому все идет.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:24
uaprofi написав: yama написав:
о том что после 24,7 ми пойдем на 21 я написал еще наверное больше месяца назад когда курс был около 26 грн за 1 у.е.
это хорошо.
но увидим ли ещё уровень к примеру 14 или 10 или даже 8?
если дойдём до 8 то даже минимальная ЗП это будет около 500 баксов!!!
8 увидеть можем.
После трёхкратной девальвации и деноминации - зачеркиваем один ноль.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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