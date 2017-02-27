Додано: Нед 22 вер, 2019 00:05

Surfer написав: Я давно заметил , днем яма пусть иногда, но дает еще более менее адекватные коментарии, но видимо уже давно в привычку у него вошло бухать по ночам. Вечно наливается и по ночам всякую несусветную ересь несет. Я давно заметил , днем яма пусть иногда, но дает еще более менее адекватные коментарии, но видимо уже давно в привычку у него вошло бухать по ночам. Вечно наливается и по ночам всякую несусветную ересь несет.

скажу так : мне уже на корпоративах коллеги даже рюмку не ставят - не спрашиваяИ что сегодня было около 1 км бассейна и около 38 км велосипеда ( из них 20% вверх) естественно все на расслабленности, вообще без желания ставить какие либо рекорды или засекать время \ точный километраж , с короткими спринтами при обгоне автобусов на остановках и других пловцов в бассейне на дорожке. А по поводу прогнозов ..время покажет я сам хотел бы ошибатьсяя Здесь на форуме для :а) отслеживания настроя форумчан ( сентимента) ( ууу будет дорожать ....ууу будет дешеветь )б) для офтопа ночи и выходного дня