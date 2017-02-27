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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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ЛАД
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:29
freeze написав: ЛАД написав: yama написав:
.....
є два варіанти закінчення війни :
- перемога
- капітуляція ( програш)
іншого не придумали
відповідно є дві ідеї -
а) наступ
б) капітуляція
На вашу думку ми готові до наступу ?
чи ви пропонуєте капітуляцію ?
Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.
В истории прецеденты были.
Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная.
Есть четвертый вариант - ни нормального мира, ни активной войны, ни капитуляции, ни наступлений, то есть заморозка конфликта и отдача решений на откуп следующим поколениям.
К этому все идет.
Возможно.
Но в нашем случае это, скорее всего, равносильно потере Донбасса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:39
Летал к Вале в Лондон, выпили коньячку, попарились.
Говорит что скоро курс вверх, надо брать на низах сейчас.
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Kabanchik
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:40
ЛАД написав: uaprofi написав: yama написав:
о том что после 24,7 ми пойдем на 21 я написал еще наверное больше месяца назад когда курс был около 26 грн за 1 у.е.
это хорошо.
но увидим ли ещё уровень к примеру 14 или 10 или даже 8?
если дойдём до 8 то даже минимальная ЗП это будет около 500 баксов!!!
8 увидеть можем.
После трёхкратной девальвации и деноминации - зачеркиваем один ноль.
мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!
И люди которые хранят деньги в гривнах - наконецто будут достойно вознагражденны за свой выбор!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:41
Kabanchik написав:
Летал к Вале в Лондон, выпили коньячку, попарились.
Говорит что скоро курс вверх, надо брать на низах сейчас.
Кабаняка, мы тут обсуждаем возврат к восьми. Вы с нами?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:43
uaprofi написав: Kabanchik написав:
Летал к Вале в Лондон, выпили коньячку, попарились.
Говорит что скоро курс вверх, надо брать на низах сейчас.
Кабаняка, мы тут обсуждаем возврат к восьми. Вы с нами?
Нам не по пути.
Наш самолет только вверх.
Сейчас бабло соберут в виде депов с народа, потом ждем резкий скачок до 34-35.
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Kabanchik
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:43
zРадио написав: ЛАД написав: zРадио написав:
-----------------------shapo
Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады.
-----------------------
Но в процессе ликвидации будет из чего возвращать им их средства - из активов высокого качества.
.....
Что-то я не помню ни одного такого банка у нас (с активами высокого качества).
У Форума, Эрде, ВиЭйБи, ВБР, Укрбизнес, Астра были среднерыночного качества кредитные портфели. Просто на эти активы кое у кого (на "п" начинается, на "о" заканчивается) был зуб - покупать их с дисконтом 98% просто и приятно
PS: список - это только то, что по памяти
Не буду спорить, но насколько помню, ни в одном банке не хватило активов, чтобы рассчитаться с вкладчиками.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:46
uaprofi написав: ЛАД написав: uaprofi написав:
......
но увидим ли ещё уровень к примеру 14 или 10 или даже 8?
если дойдём до 8 то даже минимальная ЗП это будет около 500 баксов!!!
8 увидеть можем.
После трёхкратной девальвации и деноминации - зачеркиваем один ноль.
мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!
И люди которые хранят деньги в гривнах - наконец-то будут достойно вознагражденны за свой выбор!
Вариант интересный.
Но... не реальный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:47
asti написав: shapo написав:
Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады.
Это кто вам сказал такое?! Во-первых, если говорить об Украине - депозиты у нас неразрывные, так что если вкладчики и придут одномоментно, то 95% из них развернется и пойдет домой ждать своей очереди! Во-вторых, есть такое чудо как рефинанс - слышали такое?! Ну и в третьих, если действительно все ломануться во все банки можно оперативно ввести ограничения и не париться. И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))
Во-первых, депозиты стали неразрывными не так давно.
Во-вторых, Вы не помните историю с ПИБом в 2008 - как он стал российским?
В-третьих, какие законные
ограничения можно ввести?
мне, например, ясно, что Беня это не белый и пушистый филантроп, каким иногда пытается казаться
Смешно было бы утверждать такое.
У нас таких пока что нет. Да и не уверен, что такие вообще существуют. А если и есть, то это крайняя редкость. Да и Беня не пытается таким казаться.
На другие вопросы Вам уже ответили.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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ЛАД
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