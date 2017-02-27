asti написав:

shapo написав: Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады. Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады.

Это кто вам сказал такое?! Во-первых, если говорить об Украине - депозиты у нас неразрывные, так что если вкладчики и придут одномоментно, то 95% из них развернется и пойдет домой ждать своей очереди! Во-вторых, есть такое чудо как рефинанс - слышали такое?! Ну и в третьих, если действительно все ломануться во все банки можно оперативно ввести ограничения и не париться. И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))