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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2171217221732174>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 134
Не нижче 24.50
52%
70
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
19
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:40

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:
  yama написав:о том что после 24,7 ми пойдем на 21 я написал еще наверное больше месяца назад когда курс был около 26 грн за 1 у.е.

это хорошо.
но увидим ли ещё уровень к примеру 14 или 10 или даже 8?
если дойдём до 8 то даже минимальная ЗП это будет около 500 баксов!!!

8 увидеть можем.
После трёхкратной девальвации и деноминации - зачеркиваем один ноль. :)


мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!
И люди которые хранят деньги в гривнах - наконецто будут достойно вознагражденны за свой выбор!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:41

  Kabanchik написав:Летал к Вале в Лондон, выпили коньячку, попарились.
Говорит что скоро курс вверх, надо брать на низах сейчас.

Кабаняка, мы тут обсуждаем возврат к восьми. Вы с нами?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:43

  zРадио написав:
  ЛАД написав:
  zРадио написав:-----------------------
shapo
Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады.
-----------------------

Но в процессе ликвидации будет из чего возвращать им их средства - из активов высокого качества.
.....

Что-то я не помню ни одного такого банка у нас (с активами высокого качества).


У Форума, Эрде, ВиЭйБи, ВБР, Укрбизнес, Астра были среднерыночного качества кредитные портфели. Просто на эти активы кое у кого (на "п" начинается, на "о" заканчивается) был зуб - покупать их с дисконтом 98% просто и приятно :mrgreen:

PS: список - это только то, что по памяти

Не буду спорить, но насколько помню, ни в одном банке не хватило активов, чтобы рассчитаться с вкладчиками.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:46

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:
  uaprofi написав:......
но увидим ли ещё уровень к примеру 14 или 10 или даже 8?
если дойдём до 8 то даже минимальная ЗП это будет около 500 баксов!!!

8 увидеть можем.
После трёхкратной девальвации и деноминации - зачеркиваем один ноль. :)


мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!
И люди которые хранят деньги в гривнах - наконец-то будут достойно вознагражденны за свой выбор!

Вариант интересный. :)
Но... не реальный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:47

  asti написав:
  shapo написав:Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады.
Это кто вам сказал такое?! Во-первых, если говорить об Украине - депозиты у нас неразрывные, так что если вкладчики и придут одномоментно, то 95% из них развернется и пойдет домой ждать своей очереди! Во-вторых, есть такое чудо как рефинанс - слышали такое?! Ну и в третьих, если действительно все ломануться во все банки можно оперативно ввести ограничения и не париться. И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))

Во-первых, депозиты стали неразрывными не так давно.
Во-вторых, Вы не помните историю с ПИБом в 2008 - как он стал российским?
В-третьих, какие законные ограничения можно ввести?

мне, например, ясно, что Беня это не белый и пушистый филантроп, каким иногда пытается казаться

Смешно было бы утверждать такое.
У нас таких пока что нет. Да и не уверен, что такие вообще существуют. А если и есть, то это крайняя редкость. Да и Беня не пытается таким казаться.

На другие вопросы Вам уже ответили.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 06:36

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Не торопитесь.
Обещали серьёзные изменения в бюджете.
Посмотрим.
Пока, действительно, не было времени для разработки нового - правительство-то создано совсем недавно - а представить в ВР было пора.

Адекватный человек, претендуя на президентский пост, просто обязан опираться на команду.
Адекватная команда просто обязана иметь экономический блок вообще и реальный проект бюджета в частности.

Это не "спешка", как вы пишете - это осознание взятой на себя ответственности.

Вы считаете, что один человек (или даже небольшая группа людей) способен составить "реальный проект бюджета"?
Это даже не говоря о том, что никто не будет этим заниматься, не зная, пригодится ли это или пойдет в мусорную корзину.

Не способен впахивать на дальнюю перспективу, не имеешь опоры на необходимую команду - не или на эту работу.
Если же нет понимания этой ответственности...ну, значит, не готов человек, пусть потренируется где-то в министерстве начальником отдела или депутатом городского совета. Лично для меня это очевидно.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 06:59

  ЛАД написав:
  freeze написав:
ЛАД написав:Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.
В истории прецеденты были.

Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная.


Есть четвертый вариант - ни нормального мира, ни активной войны, ни капитуляции, ни наступлений, то есть заморозка конфликта и отдача решений на откуп следующим поколениям.
К этому все идет.

Возможно.
Но в нашем случае это, скорее всего, равносильно потере Донбасса.

Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:20

  andrein написав:
  yama написав:
  Яша написав:ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.

итак ближе к полуночи ловите правду матку :) :
Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ?
Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность ....
К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита :lol: что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так .... :roll:

Пока патриоты ищут зраду во всем, капиталисты делают деньги, а особенно немцы, у них в крови считать каждую копейку, и если они смогут газ купить дешевле на эту копейку, то они его купят. Может потому и живут богато ?

да ну нафиг, такую жизнь - знакомый немец говорит - ребёнка заводить не буду - я посчитал - в него надо вложить пол лимона евро...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:37

  edvardd написав:.............
да ну нафиг, такую жизнь - знакомый немец говорит - ребёнка заводить не буду - я посчитал - в него надо вложить пол лимона евро...

У нас не считают - просто не заводят/заводят одного.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:38

  ЛАД написав:
  edvardd написав:.............
да ну нафиг, такую жизнь - знакомый немец говорит - ребёнка заводить не буду - я посчитал - в него надо вложить пол лимона евро...

У нас не считают - просто не заводят/заводят одного.
с этой точки зрения мы от развитой Европы почти не отличаемся :-)
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