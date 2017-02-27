yama написав:о том что после 24,7 ми пойдем на 21 я написал еще наверное больше месяца назад когда курс был около 26 грн за 1 у.е.
это хорошо. но увидим ли ещё уровень к примеру 14 или 10 или даже 8? если дойдём до 8 то даже минимальная ЗП это будет около 500 баксов!!!
8 увидеть можем. После трёхкратной девальвации и деноминации - зачеркиваем один ноль.
мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12! И люди которые хранят деньги в гривнах - наконецто будут достойно вознагражденны за свой выбор!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
zРадио написав:----------------------- shapo Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады. -----------------------
Но в процессе ликвидации будет из чего возвращать им их средства - из активов высокого качества. .....
Что-то я не помню ни одного такого банка у нас (с активами высокого качества).
У Форума, Эрде, ВиЭйБи, ВБР, Укрбизнес, Астра были среднерыночного качества кредитные портфели. Просто на эти активы кое у кого (на "п" начинается, на "о" заканчивается) был зуб - покупать их с дисконтом 98% просто и приятно
PS: список - это только то, что по памяти
Не буду спорить, но насколько помню, ни в одном банке не хватило активов, чтобы рассчитаться с вкладчиками.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
uaprofi написав:...... но увидим ли ещё уровень к примеру 14 или 10 или даже 8? если дойдём до 8 то даже минимальная ЗП это будет около 500 баксов!!!
8 увидеть можем. После трёхкратной девальвации и деноминации - зачеркиваем один ноль.
мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12! И люди которые хранят деньги в гривнах - наконец-то будут достойно вознагражденны за свой выбор!
Вариант интересный. Но... не реальный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав:Любой банк в мире развалится если вкладчики одномоментно придут забирать свои вклады.
Это кто вам сказал такое?! Во-первых, если говорить об Украине - депозиты у нас неразрывные, так что если вкладчики и придут одномоментно, то 95% из них развернется и пойдет домой ждать своей очереди! Во-вторых, есть такое чудо как рефинанс - слышали такое?! Ну и в третьих, если действительно все ломануться во все банки можно оперативно ввести ограничения и не париться. И Приват упал совсем не из-за того, что вкладчики побежали снимать свои деньги, а по совсем другим причинам//))
Во-первых, депозиты стали неразрывными не так давно. Во-вторых, Вы не помните историю с ПИБом в 2008 - как он стал российским? В-третьих, какие законные ограничения можно ввести?
мне, например, ясно, что Беня это не белый и пушистый филантроп, каким иногда пытается казаться
Смешно было бы утверждать такое. У нас таких пока что нет. Да и не уверен, что такие вообще существуют. А если и есть, то это крайняя редкость. Да и Беня не пытается таким казаться.
На другие вопросы Вам уже ответили.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Не торопитесь. Обещали серьёзные изменения в бюджете. Посмотрим. Пока, действительно, не было времени для разработки нового - правительство-то создано совсем недавно - а представить в ВР было пора.
Адекватный человек, претендуя на президентский пост, просто обязан опираться на команду. Адекватная команда просто обязана иметь экономический блок вообще и реальный проект бюджета в частности.
Это не "спешка", как вы пишете - это осознание взятой на себя ответственности.
Вы считаете, что один человек (или даже небольшая группа людей) способен составить "реальный проект бюджета"? Это даже не говоря о том, что никто не будет этим заниматься, не зная, пригодится ли это или пойдет в мусорную корзину.
Не способен впахивать на дальнюю перспективу, не имеешь опоры на необходимую команду - не или на эту работу. Если же нет понимания этой ответственности...ну, значит, не готов человек, пусть потренируется где-то в министерстве начальником отдела или депутатом городского совета. Лично для меня это очевидно.
Яша написав:ХеЗ. моя чуйка говорит, что курс коррелирует с переговорами по транзиту. А это конец октября. Хотя стартанет наверное пораньше, когда бакоматы начнут выплевывать новые тысячи.
итак ближе к полуночи ловите правду матку : Я вам по секрету скажу почему строят газопровод в обход Украины . Ваши версии ? Так вот когда начнется полномасштабное наступление на Украину со стороны РФ колонами танков по нескольким направлениями одновременно, конечно продвижение будет быстрым , но вполне возможны повреждения газопровода как от самих военных действий так и просто диверсия на западе Украины пока туда не успеют дойти , конечно потом будут восстанавливать газопроводы , но перестраховаться надо . Что бы Европа не теряла газ, а РФ выручку от газа на период полномасштабных военных действий на территории Украины и нужен газопровод в обход. Европа нас продаст с потрохами ...они выскажут большую озабоченность , но будут покупать газ у РФ по Норд стрим 2 .... Что было РФ за Грузию ? а ничего ... что от Европы получила РФ за Украину ...нууу почти ничего ...глубокую озабоченность .... К чему тут курс ? вы догадываетесь какой будет курс при таком отсутствии транзита что то типа кило картошки за литру питьевой воды, или кило муки за два кило дров, ну или как-то так ....
Пока патриоты ищут зраду во всем, капиталисты делают деньги, а особенно немцы, у них в крови считать каждую копейку, и если они смогут газ купить дешевле на эту копейку, то они его купят. Может потому и живут богато ?
да ну нафиг, такую жизнь - знакомый немец говорит - ребёнка заводить не буду - я посчитал - в него надо вложить пол лимона евро...