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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 08:39
edvardd написав:
да ну нафиг, такую жизнь - знакомый немец говорит - ребёнка заводить не буду - я посчитал - в него надо вложить пол лимона евро...
Разве у них нет социалки на детей?
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