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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21722173217421752176>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 135
Не нижче 24.50
53%
71
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
19
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:39

  edvardd написав:да ну нафиг, такую жизнь - знакомый немец говорит - ребёнка заводить не буду - я посчитал - в него надо вложить пол лимона евро...

Разве у них нет социалки на детей?
wild2006
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:06

  uaprofi написав:мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!
И люди которые хранят деньги в гривнах - наконецто будут достойно вознагражденны за свой выбор!

Будут вознаграждены только в том случае, когда цены на товары тоже упадут.
Но сейчас: доллар падает, цены - нет.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:09

  juristkostya написав:
Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.

При этом большинство Харьковчан будут на стороне агрессора.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:11

  dima_beleb написав:
  juristkostya написав:
Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.

При этом большинство Харьковчан будут на стороне агрессора.

Особенно те, кто туда приехал, сбежав из ордло?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:14

  Hotab написав:Особенно те, кто туда приехал, сбежав из ордло?

ну. они сбежали не по идеологическим причинам,А по экономическим и географическим. Возможно по семейным причинам.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:22

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав:---------------------
ЛАД
Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.
В истории прецеденты были.

Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная.
--------------------
Есть четвертый вариант - ни нормального мира, ни активной войны, ни капитуляции, ни наступлений, то есть заморозка конфликта и отдача решений на откуп следующим поколениям.
К этому все идет.

Возможно.
Но в нашем случае это, скорее всего, равносильно потере Донбасса.

Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.

Если Вы считаете, что "более-менее ничейный мир" для Украины заключается в "сдаче Харькова" ...
Думаю, такой мир могут поддержать, возможно, несколько человек на всю Украину типа Franta.
Интересно было бы услышать Ваш вариант мира (или войны?).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:26

  dima_beleb написав:
  juristkostya написав:
Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.

При этом большинство Харьковчан будут на стороне агрессора.

Вы харьковчанин?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

единственный вариант мира: признать волю этих людей, признать эти республики и заключить договора, прежде все те, которые нужны самой Украине (а именно по углю).
Востаннє редагувалось dima_beleb в Нед 22 вер, 2019 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:27

  ЛАД написав:
  dima_beleb написав:
  juristkostya написав:
Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.

При этом большинство Харьковчан будут на стороне агрессора.

Вы харьковчанин?

да.
dima_beleb
 
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