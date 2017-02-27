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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 08:39
edvardd написав:
да ну нафиг, такую жизнь - знакомый немец говорит - ребёнка заводить не буду - я посчитал - в него надо вложить пол лимона евро...
Разве у них нет социалки на детей?
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wild2006
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:03
все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
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dima_beleb
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:06
uaprofi написав:
мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!
И люди которые хранят деньги в гривнах - наконецто будут достойно вознагражденны за свой выбор!
Будут вознаграждены только в том случае, когда цены на товары тоже упадут.
Но сейчас: доллар падает, цены - нет.
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dima_beleb
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:09
juristkostya написав:
Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.
При этом большинство Харьковчан будут на стороне агрессора.
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dima_beleb
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:11
dima_beleb написав: juristkostya написав:
Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.
При этом большинство Харьковчан будут на стороне агрессора.
Особенно те, кто туда приехал, сбежав из ордло?
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Hotab
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:14
Hotab написав:
Особенно те, кто туда приехал, сбежав из ордло?
ну. они сбежали не по идеологическим причинам,А по экономическим и географическим. Возможно по семейным причинам.
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dima_beleb
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:22
juristkostya написав: ЛАД написав: freeze написав:
---------------------ЛАД
Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.
В истории прецеденты были.
Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная.
--------------------
Есть четвертый вариант - ни нормального мира, ни активной войны, ни капитуляции, ни наступлений, то есть заморозка конфликта и отдача решений на откуп следующим поколениям.
К этому все идет.
Возможно.
Но в нашем случае это, скорее всего, равносильно потере Донбасса.
Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.
Если Вы считаете, что "более-менее ничейный мир" для Украины заключается в "сдаче Харькова" ...
Думаю, такой мир могут поддержать, возможно, несколько человек на всю Украину типа Franta.
Интересно было бы услышать Ваш вариант мира (или войны?).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:26
dima_beleb написав: juristkostya написав:
Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.
При этом большинство Харьковчан будут на стороне агрессора.
Вы харьковчанин?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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ЛАД
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:27
единственный вариант мира: признать волю этих людей, признать эти республики и заключить договора, прежде все те, которые нужны самой Украине (а именно по углю).
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Нед 22 вер, 2019 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:27
ЛАД написав: dima_beleb написав: juristkostya написав:
Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.
При этом большинство Харьковчан будут на стороне агрессора.
Вы харьковчанин?
да.
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