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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2172217321742175

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 135
Не нижче 24.50
53%
71
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
14%
19
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:50

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:.....
Адекватный человек, претендуя на президентский пост, просто обязан опираться на команду.
Адекватная команда просто обязана иметь экономический блок вообще и реальный проект бюджета в частности.

Это не "спешка", как вы пишете - это осознание взятой на себя ответственности.

Вы считаете, что один человек (или даже небольшая группа людей) способен составить "реальный проект бюджета"?
Это даже не говоря о том, что никто не будет этим заниматься, не зная, пригодится ли это или пойдет в мусорную корзину.

Не способен впахивать на дальнюю перспективу, не имеешь опоры на необходимую команду - не или на эту работу.
Если же нет понимания этой ответственности...ну, значит, не готов человек, пусть потренируется где-то в министерстве начальником отдела или депутатом городского совета. Лично для меня это очевидно.

Дальняя перспектива - это стратегия экономич. развития, направления движения.
Бюджет на ближайший год - тактика.
Разрабатывать бюджет, не придя к власти, по-моему, всё равно, что играть в компьютерную войнушку, считая, что победил в настоящей. :)
Кроме того, не очень уверен, что для разработки бюджета достаточно публикуемых сведений. Не говоря уж о том, что необходимо консультироваться с бизнесом и многими др.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:06

  greenozon написав:L

є піраміда(-и) приватні (а-ля МММ) а є державні
різницю і порядки ресурсу відчуваєте? :)
як на мене порівняння недоречне

усі країни світу (включно із піндосами) випускають облігації.
життя таке. усі живуть в борг.


1) Значить у тому, що ОВДП - піраміда, згідні?
2) Що проценти по ній, враховуючи ревальвацію більш як на 10%+ самі грн%, - стали просто фантастичні, сподіваюсь, також?
3)Питання було одне - впевнені що до основи далеко?
Тому що аргумент "державності" піраміди, як на мене, слабенький (ми не перша економіка світу з найпотужнішими армією і політвпливом- "різницю і порядки ресурсу відчуваєте?" , та й відсотки по трежурках навіть у слабкому відносно гривні доларі дааалекі від наших).
Нам ближче (єдине питання- коли?)дещо інше:

"Власти тем не менее обещали, что девальвации не будет. 14 августа президент Борис Ельцин сделал эпохальное заявление на эту тему: «Девальвации рубля не будет. Это твердо и четко». Он обосновал свою позицию:

«Мое утверждение — не просто моя фантазия, и не потому, что я не хотел бы девальвации. Мое утверждение базируется на том, что все просчитано. Работа по отслеживанию положения проводится каждые сутки. Положение полностью контролируется».

Но через три дня правительство объявило о том, что на 90 дней приостанавливается выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, сделкам на срочном рынке и по залоговым операциям. Купля-продажа ГКО прекратилась.

Одновременно было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля к доллару США. ЦБ ввел «плавающий курс» рубля, расширив при этом границы валютного коридора с 6 руб. до 9,5 руб. за доллар.


Слова «дефолт» в заявлении правительства не было, но экономика ушла в крутое пике. Курс рубля к концу 1998 года упал более чем в 3 раза — с 6 рублей за до 21 рубля за доллар. "
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:27

  hxbbgaf написав:
  dima_beleb написав:
  Alex2006 написав:Так же говорили и про 27- зимой))) Будет и 26.30 и 25.ХХ и гораздо ниже при нормальном правительстве после выборов, не переживайте :)

дело не в правительстве. а экономике.

Да, чувак несет бред. Сезонный минимум уже пройден. А максимум в этом году может быть гораздо выше из-за непонятнок с МВФом, Приватом, огромного долга населения за коммуналку, больших долговых выплат.

Так что, "чувак нес бред"? :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:30

  asti написав:
  Nazarkino написав:
  Искатель написав:Думаю, он раньше вернется выше 27, чем через месяц
27 буде обовязково,але спочатку 26.30
Про 26,30 забудьте. Навсегда.

Полностью поддерживаю! Про 26,30 забудьте))
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день.
Здоровья и Успехов.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 33774.html

Украина отдаст треть бюджета-2020 на погашение долгов – Маркарова
холява
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:41

  dima_beleb написав:все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?
1 Середня зарплата приблизно 300 доларів
2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць
3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів

Висновок
Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:54

  dima_beleb написав:единственный вариант мира: признать волю этих людей, признать эти республики и заключить договора, прежде все те, которые нужны самой Украине (а именно по углю).
А яка воля в тих людей?
Приєднатись до росії-так тоді ми перестаємо бути Україною
Забезпечити вільну російську - а на якій мові Ви зараз пишете? і чи робите Ви це вільно?
Здавати рух в Європу тільки тому що в нас малувато вугілля? - так я як людина яка має зелене поняття в енергетиці скажу наступне-приблизно 10 млрд доларів вкладених у вітрову/сонячну енергогенерацію+акамуляторні системи - на десятки років забезпечать населення відносно безкоштовною електроенергією
Вам здасться що 10 млрд це багато - але коли коломойський почав шантажувати - Держава знайшла 5 млрд для докапіталізації за три дні.

Тому
Маючи єдиний ринок збуту свого вугілля-Україну (бо ззаді ростов і кемеровський розріз)-пробувати шантажувати-дуже слабка позиція і якби не збройні сили росії-ця позиція вже б давно була помножена на нуль.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:55

  Kabanchik написав:Летал к Вале в Лондон, выпили коньячку, попарились.
Говорит что скоро курс вверх, надо брать на низах сейчас.

Ой... Неужели дальше вниз??
Кабанчик чёткий индикатор :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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