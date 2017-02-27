juristkostya написав:..... Адекватный человек, претендуя на президентский пост, просто обязан опираться на команду. Адекватная команда просто обязана иметь экономический блок вообще и реальный проект бюджета в частности.
Это не "спешка", как вы пишете - это осознание взятой на себя ответственности.
Вы считаете, что один человек (или даже небольшая группа людей) способен составить "реальный проект бюджета"? Это даже не говоря о том, что никто не будет этим заниматься, не зная, пригодится ли это или пойдет в мусорную корзину.
Не способен впахивать на дальнюю перспективу, не имеешь опоры на необходимую команду - не или на эту работу. Если же нет понимания этой ответственности...ну, значит, не готов человек, пусть потренируется где-то в министерстве начальником отдела или депутатом городского совета. Лично для меня это очевидно.
Дальняя перспектива - это стратегия экономич. развития, направления движения. Бюджет на ближайший год - тактика. Разрабатывать бюджет, не придя к власти, по-моему, всё равно, что играть в компьютерную войнушку, считая, что победил в настоящей. Кроме того, не очень уверен, что для разработки бюджета достаточно публикуемых сведений. Не говоря уж о том, что необходимо консультироваться с бизнесом и многими др.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
є піраміда(-и) приватні (а-ля МММ) а є державні різницю і порядки ресурсу відчуваєте? як на мене порівняння недоречне
усі країни світу (включно із піндосами) випускають облігації. життя таке. усі живуть в борг.
1) Значить у тому, що ОВДП - піраміда, згідні? 2) Що проценти по ній, враховуючи ревальвацію більш як на 10%+ самі грн%, - стали просто фантастичні, сподіваюсь, також? 3)Питання було одне - впевнені що до основи далеко? Тому що аргумент "державності" піраміди, як на мене, слабенький (ми не перша економіка світу з найпотужнішими армією і політвпливом- "різницю і порядки ресурсу відчуваєте?" , та й відсотки по трежурках навіть у слабкому відносно гривні доларі дааалекі від наших). Нам ближче (єдине питання- коли?)дещо інше:
"Власти тем не менее обещали, что девальвации не будет. 14 августа президент Борис Ельцин сделал эпохальное заявление на эту тему: «Девальвации рубля не будет. Это твердо и четко». Он обосновал свою позицию:
«Мое утверждение — не просто моя фантазия, и не потому, что я не хотел бы девальвации. Мое утверждение базируется на том, что все просчитано. Работа по отслеживанию положения проводится каждые сутки. Положение полностью контролируется».
Но через три дня правительство объявило о том, что на 90 дней приостанавливается выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, сделкам на срочном рынке и по залоговым операциям. Купля-продажа ГКО прекратилась.
Одновременно было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля к доллару США. ЦБ ввел «плавающий курс» рубля, расширив при этом границы валютного коридора с 6 руб. до 9,5 руб. за доллар.
Слова «дефолт» в заявлении правительства не было, но экономика ушла в крутое пике. Курс рубля к концу 1998 года упал более чем в 3 раза — с 6 рублей за до 21 рубля за доллар. "
dima_beleb написав:все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка. и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій? 1 Середня зарплата приблизно 300 доларів 2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць 3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів
Висновок Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
dima_beleb написав:единственный вариант мира: признать волю этих людей, признать эти республики и заключить договора, прежде все те, которые нужны самой Украине (а именно по углю).
А яка воля в тих людей? Приєднатись до росії-так тоді ми перестаємо бути Україною Забезпечити вільну російську - а на якій мові Ви зараз пишете? і чи робите Ви це вільно? Здавати рух в Європу тільки тому що в нас малувато вугілля? - так я як людина яка має зелене поняття в енергетиці скажу наступне-приблизно 10 млрд доларів вкладених у вітрову/сонячну енергогенерацію+акамуляторні системи - на десятки років забезпечать населення відносно безкоштовною електроенергією Вам здасться що 10 млрд це багато - але коли коломойський почав шантажувати - Держава знайшла 5 млрд для докапіталізації за три дні.
Тому Маючи єдиний ринок збуту свого вугілля-Україну (бо ззаді ростов і кемеровський розріз)-пробувати шантажувати-дуже слабка позиція і якби не збройні сили росії-ця позиція вже б давно була помножена на нуль.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69