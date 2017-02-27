Додано: Нед 22 вер, 2019 11:14

budivelnik написав: dima_beleb написав: все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.

и не только в Германии, но и в Украине такие цены. все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.и не только в Германии, но и в Украине такие цены. А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?

1 Середня зарплата приблизно 300 доларів

2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць

3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів



Висновок

Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей. А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?1 Середня зарплата приблизно 300 доларів2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларівВисновокНе треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.

1. 100 долларов это только на нормальное питание дома, это не мало но и не перебор.2. Всю одежду и обувь нужно менять каждый год, это же не взрослые которые могут носить вещи до износа 3-5 лет.3. Гигиенические принадлежности для младенцев4. Единоразовые покупки. От зубной счетки до смартфона. Детские игрушки.5. Медицина. Одно отравление и вы попали на сотню-другую баксов.6. Подготовка к школе сразу пару сотен съест. Плюс проезд и питание. ежегодно в течении 12 лет.7. Траты на развитие ребёнка, кружки-репетиторы-секции, поездки на море и т.д.К примеру набор для кикбоксинга чуть выше самого дешевого с али обойдется в пару сотен баксов, хорошо если секция бесплатна.Короче ваши 1200 баксов в год - утопия для полноценного развития ребёнка.Ну-ка, посчитаем в гривне, 1200*25 = 30к грн, допустим я откладываю на будущее на ребенка, депо под 17% годовых так чтобы вышло 30к в год это 176к гривен.Да там в первый год может уйти и столько и в два раза больше!У меня соседи живут на пособие, поверьте, если присмотреться и подумать это ОМЕРЗИТЕЛЬНО.Так себе одеты, питаются откровенно х******, живут в тесноте, любая болезнь их загонит вообще в нищету. Про развитие ребёнка там вообще не о чем говорить.Кто вырастет? Надеюсь что худший вариант.