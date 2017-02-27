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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 217321742175217621772178>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 137
Не нижче 24.50
53%
72
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
15%
20
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:30

  asti написав:
  Nazarkino написав:
  Искатель написав:Думаю, он раньше вернется выше 27, чем через месяц
27 буде обовязково,але спочатку 26.30
Про 26,30 забудьте. Навсегда.

Полностью поддерживаю! Про 26,30 забудьте))
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день.
Здоровья и Успехов.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 33774.html

Украина отдаст треть бюджета-2020 на погашение долгов – Маркарова
холява
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:41

  dima_beleb написав:все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?
1 Середня зарплата приблизно 300 доларів
2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць
3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів

Висновок
Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:55

  Kabanchik написав:Летал к Вале в Лондон, выпили коньячку, попарились.
Говорит что скоро курс вверх, надо брать на низах сейчас.

Ой... Неужели дальше вниз??
Кабанчик чёткий индикатор :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:57

Я вообще запутался, ни по 26 ни по 27 я так поняв народ решил не будет, тогда по чем будет, по чем сливаться будем, будет хоть 25,5? Уже сколько падаем без отскоков, никому уже не нужен бакс. Может хоть от 24 отскочим?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Нед 22 вер, 2019 11:17, всього редагувалось 2 разів.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:02

  dima_beleb написав:
  budivelnik написав:
  dima_beleb написав:все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?
1 Середня зарплата приблизно 300 доларів
2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць
3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів
Висновок
Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.
это только подтверждает, что украинские дети недополучают и живут в дерьме.
а цены на все детское у нас такие как и в Европе.
Це підтверджує тільки те що у вас в голові - вавка
1 В мене 4 дітей - скільки у Вас
2 Можете розписати 1200(250000/18/12) доларів необхідних по вашому для дитини в місяць - починаючи з 0 днів і закінчуючи 18 роками?
3 Я скажу більше
Для 70% населення України -навіть 500 доларів в місяць-це більш як достатньо для нормального життя
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:14

  budivelnik написав:
  dima_beleb написав:все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?
1 Середня зарплата приблизно 300 доларів
2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць
3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів

Висновок
Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.

1. 100 долларов это только на нормальное питание дома, это не мало но и не перебор.
2. Всю одежду и обувь нужно менять каждый год, это же не взрослые которые могут носить вещи до износа 3-5 лет.
3. Гигиенические принадлежности для младенцев
4. Единоразовые покупки. От зубной счетки до смартфона. Детские игрушки.
5. Медицина. Одно отравление и вы попали на сотню-другую баксов.
6. Подготовка к школе сразу пару сотен съест. Плюс проезд и питание. ежегодно в течении 12 лет.

7. Траты на развитие ребёнка, кружки-репетиторы-секции, поездки на море и т.д.
К примеру набор для кикбоксинга чуть выше самого дешевого с али обойдется в пару сотен баксов, хорошо если секция бесплатна.

Короче ваши 1200 баксов в год - утопия для полноценного развития ребёнка.

Ну-ка, посчитаем в гривне, 1200*25 = 30к грн, допустим я откладываю на будущее на ребенка, депо под 17% годовых так чтобы вышло 30к в год это 176к гривен.
Да там в первый год может уйти и столько и в два раза больше!

У меня соседи живут на пособие, поверьте, если присмотреться и подумать это ОМЕРЗИТЕЛЬНО.
Так себе одеты, питаются откровенно х******, живут в тесноте, любая болезнь их загонит вообще в нищету. Про развитие ребёнка там вообще не о чем говорить.
Кто вырастет? Надеюсь что худший вариант.
wild2006
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:28

"... ой, що ж це коїться?!")))

  dima_beleb написав:
  uaprofi написав:мне больше наравится вариант - если долл будет дешеветь как сейчас - каждый месяц на 50 коп., а лучше на целую гривну тогда к следующей осени дойдём до 12!
И люди которые хранят деньги в гривнах - наконецто будут достойно вознагражденны за свой выбор!

Будут вознаграждены только в том случае, когда цены на товары тоже упадут.
Но сейчас: доллар падает, цены - нет.

.... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості! :shock:
... і як думаєте результат? :D :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:34

  Долярчик написав:.... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості! :shock:
... і як думаєте результат? :D :mrgreen:

это скорей всего потому, что ваш товар ни кто не берет.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.
dima_beleb
 
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