Полностью поддерживаю! Про 26,30 забудьте))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:30
Полностью поддерживаю! Про 26,30 забудьте))
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый день.
Здоровья и Успехов.
Украина отдаст треть бюджета-2020 на погашение долгов – Маркарова
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:41
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?
1 Середня зарплата приблизно 300 доларів
2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць
3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів
Висновок
Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:55
Ой... Неужели дальше вниз??
Кабанчик чёткий индикатор
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:57
Я вообще запутался, ни по 26 ни по 27 я так поняв народ решил не будет, тогда по чем будет, по чем сливаться будем, будет хоть 25,5? Уже сколько падаем без отскоков, никому уже не нужен бакс. Может хоть от 24 отскочим?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Нед 22 вер, 2019 11:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:02
Це підтверджує тільки те що у вас в голові - вавка
1 В мене 4 дітей - скільки у Вас
2 Можете розписати 1200(250000/18/12) доларів необхідних по вашому для дитини в місяць - починаючи з 0 днів і закінчуючи 18 роками?
3 Я скажу більше
Для 70% населення України -навіть 500 доларів в місяць-це більш як достатньо для нормального життя
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:14
1. 100 долларов это только на нормальное питание дома, это не мало но и не перебор.
2. Всю одежду и обувь нужно менять каждый год, это же не взрослые которые могут носить вещи до износа 3-5 лет.
3. Гигиенические принадлежности для младенцев
4. Единоразовые покупки. От зубной счетки до смартфона. Детские игрушки.
5. Медицина. Одно отравление и вы попали на сотню-другую баксов.
6. Подготовка к школе сразу пару сотен съест. Плюс проезд и питание. ежегодно в течении 12 лет.
7. Траты на развитие ребёнка, кружки-репетиторы-секции, поездки на море и т.д.
К примеру набор для кикбоксинга чуть выше самого дешевого с али обойдется в пару сотен баксов, хорошо если секция бесплатна.
Короче ваши 1200 баксов в год - утопия для полноценного развития ребёнка.
Ну-ка, посчитаем в гривне, 1200*25 = 30к грн, допустим я откладываю на будущее на ребенка, депо под 17% годовых так чтобы вышло 30к в год это 176к гривен.
Да там в первый год может уйти и столько и в два раза больше!
У меня соседи живут на пособие, поверьте, если присмотреться и подумать это ОМЕРЗИТЕЛЬНО.
Так себе одеты, питаются откровенно х******, живут в тесноте, любая болезнь их загонит вообще в нищету. Про развитие ребёнка там вообще не о чем говорить.
Кто вырастет? Надеюсь что худший вариант.
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:28
"... ой, що ж це коїться?!")))
.... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості!
... і як думаєте результат?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:34
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.
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