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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21742175217621772178>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 137
Не нижче 24.50
53%
72
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
15%
20
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:39

  Долярчик написав:.... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості! :shock:
... і як думаєте результат? :D


так похвастайтесь - разбирают таки неликвид?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:45

  ЛАД написав:
  yama написав:.....
є два варіанти закінчення війни :
- перемога
- капітуляція ( програш)
іншого не придумали
відповідно є дві ідеї -
а) наступ
б) капітуляція
На вашу думку ми готові до наступу ? :roll:
чи ви пропонуєте капітуляцію ?

Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.
В истории прецеденты были.

Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная.

приемлемые условия для Кремля это вхождения Украины в состав РФ как 86 субъекта федерации :wink: как минимум и возрождение СССР как максимум .
Хорошо не нравиться такой глобальный вариант, вот вам другой вариант попроще для понимания - нельзя дать возможность хохлам жить нормально , если вдруг у хохлов что-то будет лучше чем в РФ тогда у местного населения появляться вопросы ( как так у хохлов малоросов получилось, а у нас нет) и недовольство местной властью , это недовольство уже зреет давно , а тут опа в Грузии стало жить лучше ... опа в Укриане станет жить лучше ... и опача нету режима ...
Так что либо вхождение в состав либо эта раковая опухоль в теле Украины , или контролируемый нарыв ... Ведь на полную ампутацию УРА патриоты не согласятся :( но елси ампутируем тогда точно широкомасштабного конфликта не избежать так как не будет возможности давить\влиять на Украину через этот нарыв. Я верю известному герою Украины , ведь не зря его убили чекисты ... а он говорил что то типа (не дословно) - пока Россия существует в данном формате - мира и спокойствия в Украине не будет.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:52

  Yuri_61 написав:
  budivelnik написав:Для 70% населення України -навіть 500 доларів в місяць-це більш як достатньо для нормального життя

500$ в меяц на человек - это уровень только для того, чтобы одеться, покушать, заплатить за коммуналь,
а как же построить дом?
лечить зубы на достойном уровне и не только
ниже 500$ - это нищеброд
Є кілька етапів розвитку
1 Живу за рахунок батьків
2 Заробляю мінімалку і живу за неї
3 Заробляю середню по державі....
Починаючи з цього етапу (ті хто до нього дійшов)-можна різко змінити якість свого життя в розрізі середній по всьому життю
Можна
а - заробляючи середню - витрачати на себе 0,5(0,3) середньої-а інше реінвестувати у розвиток
Такий алгоритм приведе до стану
заробляю в 2 рази більше середньої-витрачаю середню,залишок реінвестую в розвиток
Можна працювати по іншому алгоритму
б - витрачаю все що заробляю...

Той хто буде реінвестувати в себе - втратить на початку карєри в якості життя.але в подальшому не буде ніщебродом і забереться в 10% найбагатших
Той хто піде по варіанту б-все життя буде чимось не задоволений, хоча при цьому і буде знаходитись в діапазоні бідніший від 10% - багатший від 60%
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:55

  ЛАД написав:Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.
В истории прецеденты были.

Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная.


Есть четвертый вариант - ни нормального мира, ни активной войны, ни капитуляции, ни наступлений, то есть заморозка конфликта и отдача решений на откуп следующим поколениям.
К этому все идет.[/quote]
Возможно.
Но в нашем случае это, скорее всего, равносильно потере Донбасса.[/quote]
сейчас меня побьют , но есть краткосрочное тактическое решение - ампутация. Правда потом следующим шагом либо следующая ампутация уже выше либо таки придется воевать с инфекцией.
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:02

  dima_beleb написав:
  juristkostya написав:
Как и ваш "более-менее ничейный мир" запросто может обернуться сдачей Харькова.

При этом большинство Харьковчан будут на стороне агрессора.

вот вот я же и говорю оттяпывать ампутировать по кусочку :mrgreen: а потом как в сериале , ой в предвыборной программе преЗЕдента внимание спойлер кто не смотрел не читайте дальше

Украина распалась на 26 княжеств и наш преЗЕдент объединил всю Украину во едино
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:02

  ЛАД написав:
  Starikan написав: ......
Кстати, непонятно, что вы при этом предлагаете в экономическом плане. Понимаю, что рецепта на все случаи жизни нет, но всё же.
Уже много раз писал - развивать промышленность, а не базарную и пр. торговлю.

Развивайте, у вас же есть капитал (помню, вы писали, что на доткомах потеряли $60 тыс, но не сильно расстроились :wink: ). У меня нет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:02

  Долярчик написав:.... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості! :shock:
... і як думаєте результат? :D :mrgreen:

Я правильно понимаю: часть этого товара покупалась осенью-зимой, когда курс в цене товара считали даже не по 28, а по 29-30,да?
И вот Вы сейчас "снизили до себестоимости", т.е. считаете по тем же 29-30? :)

Тут мне рассказывал кто-то, мол, цены падают...Вот так они и падают.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:03

  dima_beleb написав:
  Hotab написав:Особенно те, кто туда приехал, сбежав из ордло?

ну. они сбежали не по идеологическим причинам,А по экономическим и географическим. Возможно по семейным причинам.
из ОРДЛО адекватные, умные, смышленые , или просто кто побогаче - сбежали в западную Украину
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:05

  dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.

Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:07

  L написав:
  greenozon написав:L

є піраміда(-и) приватні (а-ля МММ) а є державні
різницю і порядки ресурсу відчуваєте? :)
як на мене порівняння недоречне

усі країни світу (включно із піндосами) випускають облігації.
життя таке. усі живуть в борг.


1) Значить у тому, що ОВДП - піраміда, згідні?
вы видите , точнее читаете человека который УСПЕШНО поучаствовал во всех официальных пирамидах МММ в Украине. Да пусть не большими сумами, но успешно. И могу сказать что если держатели пирамиды или кто-то извне не задастся целью ее завалить то пирамида может существовать очень очень долго Ответе на вопрос кому будет выгодно завалить эту пирамиду :roll:
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