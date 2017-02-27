так похвастайтесь - разбирают таки неликвид?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:39
так похвастайтесь - разбирают таки неликвид?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:45
приемлемые условия для Кремля это вхождения Украины в состав РФ как 86 субъекта федерации как минимум и возрождение СССР как максимум .
Хорошо не нравиться такой глобальный вариант, вот вам другой вариант попроще для понимания - нельзя дать возможность хохлам жить нормально , если вдруг у хохлов что-то будет лучше чем в РФ тогда у местного населения появляться вопросы ( как так у хохлов малоросов получилось, а у нас нет) и недовольство местной властью , это недовольство уже зреет давно , а тут опа в Грузии стало жить лучше ... опа в Укриане станет жить лучше ... и опача нету режима ...
Так что либо вхождение в состав либо эта раковая опухоль в теле Украины , или контролируемый нарыв ... Ведь на полную ампутацию УРА патриоты не согласятся но елси ампутируем тогда точно широкомасштабного конфликта не избежать так как не будет возможности давить\влиять на Украину через этот нарыв. Я верю известному герою Украины , ведь не зря его убили чекисты ... а он говорил что то типа (не дословно) - пока Россия существует в данном формате - мира и спокойствия в Украине не будет.
21грн=$1 ,а потом 32-36
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:52
Є кілька етапів розвитку
1 Живу за рахунок батьків
2 Заробляю мінімалку і живу за неї
3 Заробляю середню по державі....
Починаючи з цього етапу (ті хто до нього дійшов)-можна різко змінити якість свого життя в розрізі середній по всьому життю
Можна
а - заробляючи середню - витрачати на себе 0,5(0,3) середньої-а інше реінвестувати у розвиток
Такий алгоритм приведе до стану
заробляю в 2 рази більше середньої-витрачаю середню,залишок реінвестую в розвиток
Можна працювати по іншому алгоритму
б - витрачаю все що заробляю...
Той хто буде реінвестувати в себе - втратить на початку карєри в якості життя.але в подальшому не буде ніщебродом і забереться в 10% найбагатших
Той хто піде по варіанту б-все життя буде чимось не задоволений, хоча при цьому і буде знаходитись в діапазоні бідніший від 10% - багатший від 60%
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:55
Есть четвертый вариант - ни нормального мира, ни активной войны, ни капитуляции, ни наступлений, то есть заморозка конфликта и отдача решений на откуп следующим поколениям.
К этому все идет.[/quote]
Возможно.
Но в нашем случае это, скорее всего, равносильно потере Донбасса.[/quote]
сейчас меня побьют , но есть краткосрочное тактическое решение - ампутация. Правда потом следующим шагом либо следующая ампутация уже выше либо таки придется воевать с инфекцией.
21грн=$1 ,а потом 32-36
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:02
вот вот я же и говорю оттяпывать ампутировать по кусочку а потом как в сериале , ой в предвыборной программе преЗЕдента внимание спойлер кто не смотрел не читайте дальше
Украина распалась на 26 княжеств и наш преЗЕдент объединил всю Украину во едино
21грн=$1 ,а потом 32-36
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:02
Развивайте, у вас же есть капитал (помню, вы писали, что на доткомах потеряли $60 тыс, но не сильно расстроились ). У меня нет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:02
Я правильно понимаю: часть этого товара покупалась осенью-зимой, когда курс в цене товара считали даже не по 28, а по 29-30,да?
И вот Вы сейчас "снизили до себестоимости", т.е. считаете по тем же 29-30?
Тут мне рассказывал кто-то, мол, цены падают...Вот так они и падают.
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:03
из ОРДЛО адекватные, умные, смышленые , или просто кто побогаче - сбежали в западную Украину
21грн=$1 ,а потом 32-36
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:05
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:07
вы видите , точнее читаете человека который УСПЕШНО поучаствовал во всех официальных пирамидах МММ в Украине. Да пусть не большими сумами, но успешно. И могу сказать что если держатели пирамиды или кто-то извне не задастся целью ее завалить то пирамида может существовать очень очень долго Ответе на вопрос кому будет выгодно завалить эту пирамиду
21грн=$1 ,а потом 32-36
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