Додано: Нед 22 вер, 2019 11:45

ЛАД написав: yama написав: .....

є два варіанти закінчення війни :

- перемога

- капітуляція ( програш)

іншого не придумали

відповідно є дві ідеї -

а) наступ

б) капітуляція

На вашу думку ми готові до наступу ?

чи ви пропонуєте капітуляцію ? .....є два варіанти закінчення війни :- перемога- капітуляція ( програш)іншого не придумаливідповідно є дві ідеї -а) наступб) капітуляціяНа вашу думку ми готові до наступу ?чи ви пропонуєте капітуляцію ?

Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.

В истории прецеденты были.



Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная. Есть и третий вариант - более-менее ничейный - мир на приемлемых обеим сторонам условиях.В истории прецеденты были.Да и капитуляция бывает разная, не обязательно безоговорочная.

приемлемые условия для Кремля это вхождения Украины в состав РФ как 86 субъекта федерациикак минимум и возрождение СССР как максимум .Хорошо не нравиться такой глобальный вариант, вот вам другой вариант попроще для понимания - нельзя дать возможность хохлам жить нормально , если вдруг у хохлов что-то будет лучше чем в РФ тогда у местного населения появляться вопросы ( как так у хохлов малоросов получилось, а у нас нет) и недовольство местной властью , это недовольство уже зреет давно , а тут опа в Грузии стало жить лучше ... опа в Укриане станет жить лучше ... и опача нету режима ...Так что либо вхождение в состав либо эта раковая опухоль в теле Украины , или контролируемый нарыв ...но елси ампутируем тогда точно широкомасштабного конфликта не избежать так как не будет возможности давить\влиять на Украину через этот нарыв. Я верю известному герою Украины , ведь не зря его убили чекисты ... а он говорил что то типа (не дословно) - пока Россия существует в данном формате - мира и спокойствия в Украине не будет.