RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2175217621772178>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 137
Не нижче 24.50
53%
72
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
15%
20
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:11

  shapo написав: 3)Беня не ангел, но Приват сделал, а не украл у государства

Беня сделал Приват за счет украденного у государства.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16217
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1530 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:18

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:3)Беня не ангел, но Приват сделал, а не украл у государства
shapo, ты же лучше меня знаешь откуда у Бени появились деньги на Приват :)
так зачем вот это, "не украл у государства" :)
Как в той старой поговорке "я отчитаюсь перед вами за каждый заработанный миллион, кроме первого" :) Впрочем, в случае Бени, через каждый миллион :)
откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги.

Вы уже забыли, как эти кооперативы занимались обналичкой?
У меня была пара знакомых из Южгипроцемента и Ин-та шахтного строительства. Именно этим и занимались (псевдо-договорами с заводами).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16217
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1530 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:29

  Искатель написав:
  dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.

Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.

В Белоруссии картошка 4 грн у нас 14-15.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 05.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:31

  budivelnik написав:
  dima_beleb написав:все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?
1 Середня зарплата приблизно 300 доларів
2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць
3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів

Висновок
Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.

залежно кого ви хочете отримати на виході. щось середнє з зарплатою нижче середнього чи успішу самостійну і самодостатню особистість :oops:
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2314 раз.
Подякували: 235 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:35

  budivelnik написав:
  dima_beleb написав:все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?
1 Середня зарплата приблизно 300 доларів
2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць
3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів
Висновок
Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.

Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16217
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1530 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:38

  Oleg_Sa написав:Я вообще запутался, ни по 26 ни по 27 я так поняв народ решил не будет, тогда по чем будет, по чем сливаться будем, будет хоть 25,5? Уже сколько падаем без отскоков, никому уже не нужен бакс. Может хоть от 24 отскочим?
отскочим от 21 , но когда отскочим откуп по 21 вам не поможет, так как вам просто будет некому сдать эти доллары так как будет натур обмен ...
и прошу заметить мой прогноз ничем не хуже любых других прогнозов , он может сбыться а может нет :mrgreen: да это смелый прогноз но бессрочный :oops: без дат и времени :lol:
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2314 раз.
Подякували: 235 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:39

  dima_beleb написав:
  Долярчик написав:.... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості! :shock:
... і як думаєте результат? :D :mrgreen:

это скорей всего потому, что ваш товар ни кто не берет.

...так раніше ж брали!
- і слабоходовий товар - був нормально ходовим, а неходовий - був слабоходовим....
- а після, десь 2016р. - пішло отаке сповзання...
- перенасичення ринку товаром? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6919
З нами з: 19.10.15
Подякував: 462 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:39

  Долярчик написав:.... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості! :shock:
... і як думаєте результат? :D :mrgreen:


Аналогично, создается впечатление что у населения деньги только на еду
iriverix
 
Повідомлень: 162
З нами з: 17.01.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:40

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:.... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості! :shock:
... і як думаєте результат? :D


так похвастайтесь - разбирают таки неликвид?

... ні, майже, нічого не змінилось!
.... ну може 1-2% із 100% - є зміни :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6919
З нами з: 19.10.15
Подякував: 462 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:42

  Долярчик написав:
  dima_beleb написав:
  Долярчик написав:.... я, ще 2 тижні тому, переписав/знизив ціни на неходовий/і слабоходовий товар.... - поставив більшість, майже, по собівартості......а багато речей - таки, по собівартості! :shock:
... і як думаєте результат? :D :mrgreen:

это скорей всего потому, что ваш товар ни кто не берет.

...так раніше ж брали!
- і слабоходовий товар - був нормально ходовим, а неходовий - був слабоходовим....
- а після, десь 2016р. - пішло отаке сповзання...
- перенасичення ринку товаром? :roll:

Я думаю, что тут много факторов:
1. Насыщение рынка товарами и продавцами
2. Уменьшение рынка, за счёт вымирания и выезда заграницу
3. Конкуренция с онлайном, в т.ч. заграничным
4. Зубожіння
5. Может ещё что-то пропустил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9349
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6261 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 2175217621772178>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1572, 1573, 1574
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15739 1883075
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 16:31
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 20, 21, 22
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
216 19336
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 12:27
d44
Валютный рынок в мире 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6708 1455751
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 14:07
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13376)
22.09.2019 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.