yama написав: сейчас меня побьют , но есть краткосрочное тактическое решение - ампутация. Правда потом следующим шагом либо следующая ампутация уже выше либо таки придется воевать с инфекцией.
Я точно не побью. Все 5 лет я ратую именно за такой вариант. Но он абсолютно нереален. Любой руководитель Украины, пошедший на это - труп (не только политический). Поэтому единственный реальный и с минимальными жертвами вариант (во всяком случае, до кончины фюрера северо-восточного рейха) - замораживание конфликта. Правда, 73% (ладно, 40%) будут недовольны, но им объяснят "насчет прекращения войны мы пошутили".
dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают. даже наоборот. гречка поднялась в цене.
Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.
Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
shapo написав:откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги.
Вы уже забыли, как эти кооперативы занимались обналичкой? У меня была пара знакомых из Южгипроцемента и Ин-та шахтного строительства. Именно этим и занимались (псевдо-договорами с заводами).
Ничего я не забыл. Всё помню, и НТЦТМ при райкомах где партия дала заработать комсомольцам стартовый капитал. Вот только в ваших рассуждения 2 изьяна. Во-первых, никакой иной собственности кроме государственной в СССР не было, поэтому любого можно обвинить в её воровстве и использовании. Во-вторых, у многих, в т. ч. моих знакомых, были стартовые условия получше чем у Бени, но их уже никто не помнит. А он уцелел, в т. ч. и от обычных тогда наездов бандюков, и создал империю, так что уже за это достоин уважения