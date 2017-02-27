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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2175217621772178

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 137
Не нижче 24.50
53%
72
24.25 - 24.49
9%
12
24.00 - 24.24
14%
19
23.75 - 23.99
3%
4
23.50 - 23.74
4%
5
23.25 - 23.49
1%
2
23.00 - 23.24
2%
3
Нижче 23.00
15%
20
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:42

  yama написав: сейчас меня побьют , но есть краткосрочное тактическое решение - ампутация. Правда потом следующим шагом либо следующая ампутация уже выше либо таки придется воевать с инфекцией.

Я точно не побью. Все 5 лет я ратую именно за такой вариант.
Но он абсолютно нереален. Любой руководитель Украины, пошедший на это - труп (не только политический).
Поэтому единственный реальный и с минимальными жертвами вариант (во всяком случае, до кончины фюрера северо-восточного рейха) - замораживание конфликта.
Правда, 73% (ладно, 40%) будут недовольны, но им объяснят "насчет прекращения войны мы пошутили".
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:45

  Искатель написав:
  dima_beleb написав:я лично не заметил, что цены падают.
даже наоборот. гречка поднялась в цене.

Ну да, гречка была 14 грн/кг, стала 23 грн/кг. Это сложно было не заметить.

Давайте ерундой своей здесь не болтать ? Гречка как стоила до 15 так и стоит, ценники в разы превышающие номинал для особо одаренных сейчас не редкость - только подтверждающие спекулятивность поднятых цен - но не надо их принимать за реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:45

  yama написав:
  dima_beleb написав:
  Hotab написав: Особенно те, кто туда приехал, сбежав из ордло?
ну. они сбежали не по идеологическим причинам,А по экономическим и географическим. Возможно по семейным причинам.
из ОРДЛО адекватные, умные, смышленые , или просто кто побогаче - сбежали в западную Украину

Не выдумывайте. Моей жене 2 года назад делала тяжелую операцию на сердце бригада из Донецка, на своей аппаратуре в харьковской клинике. Есть еще целый ряд примеров. А богатые слиняли в Киев.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:46

  Starikan написав:
  shapo написав:откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги.

Вы уже забыли, как эти кооперативы занимались обналичкой?
У меня была пара знакомых из Южгипроцемента и Ин-та шахтного строительства. Именно этим и занимались (псевдо-договорами с заводами).

Ничего я не забыл. Всё помню, и НТЦТМ при райкомах где партия дала заработать комсомольцам стартовый капитал.
Вот только в ваших рассуждения 2 изьяна.
Во-первых, никакой иной собственности кроме государственной в СССР не было, поэтому любого можно обвинить в её воровстве и использовании.
Во-вторых, у многих, в т. ч. моих знакомых, были стартовые условия получше чем у Бени, но их уже никто не помнит.
А он уцелел, в т. ч. и от обычных тогда наездов бандюков, и создал империю, так что уже за это достоин уважения
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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