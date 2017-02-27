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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:11
shapo написав:
3)Беня не ангел, но Приват сделал, а не украл у государства
Беня сделал Приват за счет украденного у государства.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 12:18
shapo написав: pesikot написав:
shapo
shapo написав:
3)Беня не ангел, но Приват сделал, а не украл у государства
, ты же лучше меня знаешь откуда у Бени появились деньги на Приват
так зачем вот это, "не украл у государства"
Как в той старой поговорке "я отчитаюсь перед вами за каждый заработанный миллион, кроме первого"
Впрочем, в случае Бени, через каждый миллион
откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги.
Вы уже забыли, как эти кооперативы занимались обналичкой?
У меня была пара знакомых из Южгипроцемента и Ин-та шахтного строительства. Именно этим и занимались (псевдо-договорами с заводами).
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Додано: Нед 22 вер, 2019 12:31
budivelnik написав: dima_beleb написав:
все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?
1 Середня зарплата приблизно 300 доларів
2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць
3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів
Висновок
Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.
залежно кого ви хочете отримати на виході. щось середнє з зарплатою нижче середнього чи успішу самостійну і самодостатню особистість
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Додано: Нед 22 вер, 2019 12:35
budivelnik написав: dima_beleb написав:
все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?
1 Середня зарплата приблизно 300 доларів
2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць
3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів
Висновок
Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.
Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое
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Додано: Нед 22 вер, 2019 12:38
Oleg_Sa написав:
Я вообще запутался, ни по 26 ни по 27 я так поняв народ решил не будет, тогда по чем будет, по чем сливаться будем, будет хоть 25,5? Уже сколько падаем без отскоков, никому уже не нужен бакс. Может хоть от 24 отскочим?
отскочим от 21 , но когда отскочим откуп по 21 вам не поможет, так как вам просто будет некому сдать эти доллары так как будет натур обмен ...
и прошу заметить мой прогноз ничем не хуже любых других прогнозов , он может сбыться а может нет
да это смелый прогноз но бессрочный
без дат и времени
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Додано: Нед 22 вер, 2019 12:42
Долярчик написав: dima_beleb написав:
это скорей всего потому, что ваш товар ни кто не берет.
...так раніше ж брали!
- і слабоходовий товар - був нормально ходовим, а неходовий - був слабоходовим....
- а після, десь 2016р. - пішло отаке сповзання...
- перенасичення ринку товаром?
Я думаю, что тут много факторов:
1. Насыщение рынка товарами и продавцами
2. Уменьшение рынка, за счёт вымирания и выезда заграницу
3. Конкуренция с онлайном, в т.ч. заграничным
4. Зубожіння
5. Может ещё что-то пропустил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 22 вер, 2019 12:42
yama написав:
сейчас меня побьют , но есть краткосрочное тактическое решение - ампутация. Правда потом следующим шагом либо следующая ампутация уже выше либо таки придется воевать с инфекцией.
Я точно не побью. Все 5 лет я ратую именно за такой вариант.
Но он абсолютно нереален. Любой руководитель Украины, пошедший на это - труп (не только политический).
Поэтому единственный реальный и с минимальными жертвами вариант (во всяком случае, до кончины фюрера северо-восточного рейха) - замораживание конфликта.
Правда, 73% (ладно, 40%) будут недовольны, но им объяснят "насчет прекращения войны мы пошутили".
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Додано: Нед 22 вер, 2019 12:45
yama написав: dima_beleb написав: Hotab написав:
Особенно те, кто туда приехал, сбежав из ордло?
ну. они сбежали не по идеологическим причинам,А по экономическим и географическим. Возможно по семейным причинам.
из ОРДЛО адекватные, умные, смышленые , или просто кто побогаче - сбежали в западную Украину
Не выдумывайте. Моей жене 2 года назад делала тяжелую операцию на сердце бригада из Донецка, на своей аппаратуре в харьковской клинике. Есть еще целый ряд примеров. А богатые слиняли в Киев.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 12:46
Starikan написав: shapo написав:
откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги.
Вы уже забыли, как эти кооперативы занимались обналичкой?
У меня была пара знакомых из Южгипроцемента и Ин-та шахтного строительства. Именно этим и занимались (псевдо-договорами с заводами).
Ничего я не забыл. Всё помню, и НТЦТМ при райкомах где партия дала заработать комсомольцам стартовый капитал.
Вот только в ваших рассуждения 2 изьяна.
Во-первых, никакой иной собственности кроме государственной в СССР не было, поэтому любого можно обвинить в её воровстве и использовании.
Во-вторых, у многих, в т. ч. моих знакомых, были стартовые условия получше чем у Бени, но их уже никто не помнит.
А он уцелел, в т. ч. и от обычных тогда наездов бандюков, и создал империю, так что уже за это достоин уважения
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 22 вер, 2019 12:52
shapo написав: Starikan написав: shapo написав:
откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги.
Вы уже забыли, как эти кооперативы занимались обналичкой?
У меня была пара знакомых из Южгипроцемента и Ин-та шахтного строительства. Именно этим и занимались (псевдо-договорами с заводами).
Ничего я не забыл. Всё помню, и НТЦТМ при райкомах где партия дала заработать комсомольцам стартовый капитал.
Вот только в ваших рассуждения 2 изьяна.
Во-первых, никакой иной собственности кроме государственной в СССР не было, поэтому любого можно обвинить в её воровстве и использовании.
Во-вторых, у многих, в т. ч. моих знакомых, были стартовые условия получше чем у Бени, но их уже никто не помнит.
А он уцелел, в т. ч. и от обычных тогда наездов бандюков, и создал империю, так что уже за это достоин уважения
Не дождетесь
"Все крупные современные состояния нажиты нечестным путём" (с)
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